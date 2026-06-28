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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أكثر من 90 مليار ريال.. الميزان التجاري السعودي يحقق فائضا خلال الربع الأول من 2026

السعودية
السعودية
محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام سعودية ؛ بأن  الميزان التجاري للمملكة سجّلت فائضًا بلغ 90.5 مليار ريال خلال الربع الأول من 2026، بنمو سنوي 43.7%.

وبلغ إجمالي حجم التجارة الدولية للمملكة 535 مليار ريال خلال الربع الأول من 2026، بزيادة سنوية 22.9 مليار ريال.

كما بلغت الصادرات السلعية السعودية 312.8 مليار ريال مقابل واردات 222.3 مليار ريال في الربع الأول من 2026.

وأشارت التقارير السعودية إلى أن  قيمة إعادة التصدير تجاوزت 38 مليار ريال خلال الربع الأول من 2026، محققة نموًا سنويًا بنسبة 32.9%.

ونوهت التقارير السعودية إلى أن الصين حافظت على صدارة الدول المستوردة لصادرات المملكة بقيمة 44.8 مليار ريال خلال الربع الأول من 2026.

السعودية الميزان التجاري للمملكة الصادرات السلعية السعودية الصين

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