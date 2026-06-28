السعودية تدين بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين

أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت والبحرين، وكذلك على أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز.



وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان: "المملكة تؤكد رفضها القاطع لهذه الاعتداءات بصفتها انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتجدد المملكة تأكيدها أن هذه الانتهاكات تقوض الجهود الدولية الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة".



وجددت السعودية تضامنها مع الكويت والبحرين، ودعمها الكامل لكل ما تتخذانه من إجراءات لصون سيادتهما وأمنهما.

