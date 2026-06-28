وزير الخارجية الكويتي يعزي نظيره السعودي في حادث تحطم مروحية "أرامكو"

أعرب وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح عن خالص تعازيه وصادق مواساته في شهداء حادث سقوط مروحية تابعة لشركة "أرامكو" السعودية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله من وزير الخارجية الكويتي.

وأعرب وزير الخارجية السعودي - وفقًا لوكالة الأنباء السعودية اليوم الأحد - عن تقديره لوزير الخارجية الكويتي على مشاعره الصادقة.