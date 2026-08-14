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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط بعد تهديد أمريكي بفرض حصار بحري غير محدد المدة على إيران

ارتفاع أسعار النفط بعد تهديد أمريكي بفرض حصار بحري غير محدد المدة على إيران
ارتفاع أسعار النفط بعد تهديد أمريكي بفرض حصار بحري غير محدد المدة على إيران
أ ش أ

 ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم الجمعة، بعدما هددت الولايات المتحدة بفرض حصار بحري على إيران إلى أجل غير مسمى، ما أعاد المخاوف بشأن إمدادات الخام، عقب تراجع أسعار النفط في الجلسة السابقة بسبب ضعف توقعات الطلب وارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية بشكل كبير.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سنتًا واحدًا، أو 0.1%، إلى 87.08 دولارًا للبرميل، بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6 سنتات إلى 81.31 دولارًا للبرميل.

وكان الخامان القياسيان يتجهان نحو تحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 4%، رغم تراجعهما بأكثر من 2% في الجلسة السابقة، مع تقليص المكاسب بعد موجة ارتفاع استمرت ست جلسات لخام برنت وخمس جلسات لخام غرب تكساس الوسيط.

وحذرت الولايات المتحدة أمس الخميس من أنها قد تُبقي على حصار بحري لإيران إلى أجل غير مسمى، وتزيد الضغط الاقتصادي على طهران، في ظل تعثر محادثات وقف إطلاق النار.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في تصريحات إعلامية أنه سيتم تطبيق إجراءات لم يشهد التاريخ مثيلًا لها في عزل دولة اقتصاديًا.

وتأتي أحدث التهديدات الأمريكية في وقت تعمل فيه إيران على تقييد حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو 20% من النفط العالمي قبل اندلاع الصراع، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود وزيادة الضغوط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء حرب لا تحظى بشعبية داخل الولايات المتحدة.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية شبه الرسمية "فارس"، قال حسين طائب، الرئيس الذي عُيّن حديثًا لوحدة الباسيج شبه العسكرية الإيرانية، إن المضيق "تحت إدارة وسيطرة الجمهورية الإسلامية".

وعوّضت احتمالات استمرار الحرب لفترة أطول توقعات بخفض تقديرات نمو الطلب على النفط، إلى جانب بيانات أظهرت أكبر زيادة أسبوعية في مخزونات النفط الخام الأمريكية منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف.

ارتفعت أسعار النفط فرض حصار بحري على إيران إمدادات الخام تراجع أسعار النفط العقود الآجلة لخام برنت

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