تصعيد إسرائيلي جديد.. سموتريتش يضغط لإطلاق الاستيطان في قطاع غزة

اجتمع وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش مع رئيس بلدية سديروت، ألون دافيدي، وأعلن أن "شعبة الاستيطان في وزارة الدفاع على أهبة الاستعداد لإنشاء ثلاث مستوطنات في شمال قطاع غزة فورًا، حالما يُعطى الضوء الأخضر".

ودعا سموتريتش إلى تسريع وتيرة الاستيطان في غزة، قائلاً: "أناشد رئيس الوزراء الموافقة، لنُنجز المهمة ونُعيد الأمن الحقيقي لسكان الجنوب".

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، جدد نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة رامز الأكبروف، إدانة الأمين العام للأمم المتحدة للتوسع المتواصل والمتسارع في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الأكبروف- في جلسة إحاطة أمام مجلس الأمن بشأن التطورات في الضفة الغربية وغزة وتوسع النشاطا الاسرائيلى الاستيطانى فى الأراضي الفلسطينية- إن هذه التطورات "تزيد ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني"، وتهدد قابلية قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيًا وذات سيادة.

وشدد المسؤول الأممي على أن جميع المستوطنات الإسرائيلية والبنى التحتية المرتبطة بها "لا تتمتع بأي شرعية قانونية"، وتمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، داعيًا إلى وقفها فورًا.

وفيما يتعلق بقطاع غزة، قال الأكبروف إن القطاع لا يزال يواجه حالة عميقة من عدم اليقين ومعاناة إنسانية هائلة، رغم مرور ثمانية أشهر على إعلان وقف إطلاق النار.

وأضاف: "أدين استمرار قتل وإصابة المدنيين في غزة، بمن فيهم النساء والأطفال"، معربًا عن قلقه البالغ إزاء تزايد الدعوات مؤخرًا إلى استئناف واسع للأعمال القتالية في القطاع.

وحذر الأكبروف من أن العودة إلى حرب شاملة في غزة ستكون "كارثية" بالنسبة إلى الفلسطينيين في القطاع، وللإسرائيليين، وللمنطقة بأسرها.