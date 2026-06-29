توتر متصاعد.. نائب وزير الخارجية الإيراني يهاجم تصريحات ماكرون بشأن مضيق هرمز

رد نائب ‌وزير ​الخارجية ‌الإيراني كاظم غريب آبادي على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن مشاركة بلاده في عملية إزالة الألغام من مضيق هرمز.

وقال نائب ‌وزير ​الخارجية ‌الإيراني إن ⁠إزالة ‌الألغام من مضيق هرمز، ‌تُنفذ ​من ‌جانب ‌إيران ‌فقط ⁠وفقا ⁠لمذكرة ​تفاهم ​إسلام ​آباد.

وأضاف آبادي أن الوضع حساس ومعقد وننصح فرنسا بعدم تعقيده أكثر باستفزازاتها، وأولويتنا حاليا هي متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أكد ماكرون أن فرنسا وسلطنة عُمان تعملان بشكل مشترك على خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب التنسيق مع الشركاء الدوليين لإزالة الألغام من مضيق هرمز، بما يضمن أمن الملاحة البحرية.

وأوضح ماكرون، في منشور عبر منصة "إكس"، عقب لقائه سلطان عُمان هيثم بن طارق في قصر الإليزيه، أن الجانبين اتفقا على التعاون مع الشركاء لإزالة الألغام من المضيق، بهدف تأمين الممرات البحرية وضمان حرية عبور السفن دون أي قيود.