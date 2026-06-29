استنفار داخل جيش الاحتلال.. انفجار غامض يخلف إصابة خطيرة لجندي إسرائيلي

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين عن إصابة جندي بجروح خطيرة في وقت سابق من اليوم جراء انفجار وقع في جنوب لبنان.

وأشار المتحدث بإسم جيش الاحتلال إلى أنه تم إجلاء الجندي لتلقي العلاج في أحد المستشفيات، وتم إبلاغ عائلته، بحسب ما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت".

وحتى الآن، لم يتمكن الجيش الإسرائيلي من تحديد مصدر الانفجار الذي وقع حوالي الساعة الواحدة والنصف ظهراً خلال عملية نفذتها قوة من لواء الكوماندوز في منطقة كفر عرنون.

وفي وقت سابق، قدمت عضوة الكنيست الإسرائيلي شارون نير، طلبًا لعقد اجتماع عاجل في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست لمناقشة سبل منع تكرار حالات أمراض الأمعاء في قواعد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء هذا الطلب عقب تقرير موقع "واي نت" الذي أفاد بإصابة 65 جنديًا من قاعدة ناحال التدريبية بأمراض معوية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأعلن جيش الاحتلال عن تفتيش القاعدة للتحقق من مصدر المرض، وقد تمت الموافقة على الطلب، وانضم إليه عدد من أعضاء الكنيست، من بينهم إفرات رايتن، وإلياهو ريفيفو، وليمور سون هار-ميليخ، ومئير كوهين، وألون شوستر.