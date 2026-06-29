توقيع اتفاق تعاون بين جامعة الدول العربية ومكتبات مالطا الوطنية

أبرمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مذكرة تفاهم مع مكتبات مالطا الوطنية (فاليتا)، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون الثقافي والمعرفي والمعلوماتي بين الجانبين.

وقعت مذكرة التفاهم من جانب الأمانة العامة الوزير المفوض هالة جاد، مدير إدارة المعلومات والتوثيق والترجمة، فيما وقعتها من جانب مكتبات مالطا الوطنية شيريل فالزون، أمين المكتبة الوطنية والرئيس التنفيذي، وذلك بحضور السفير عبد الله الزبيدي، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى مالطا.

مجالات الأرشيف والرقمنة

ويأتي توقيع المذكرة انطلاقًا من حرص الجانبين على توسيع آفاق التعاون في مجالات الأرشيف والرقمنة، وتبادل الخبرات في التوثيق والبحث العلمي والدراسات والخدمات الاستشارية، بما يسهم في تطوير العمل التوثيقي والمعرفي.

ويهدف التعاون المشترك إلى تسريع نشر الذاكرة التوثيقية لمسيرة العمل العربي المشترك على نطاق أوسع، بما يعزز الوعي الدولي، خاصة لدى فئتي الشباب والأطفال، بالتاريخ العربي المشترك والإنجازات التي حققتها الدول العربية في مختلف المجالات، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى تصحيح المعلومات المغلوطة بشأن إنجازات جامعة الدول العربية ودورها القومي في المحافل الدولية.