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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجامعة العربية تشارك في أعمال اجتماعات صندوق تمكين القدس بإسطنبول

اجتماع مجلس أمناء صندوق تمكين القدس
اجتماع مجلس أمناء صندوق تمكين القدس
أ ش أ

شارك السفير الدكتور فائد مصطفى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، ممثلاً للأمين العام لجامعة الدول العربية، في أعمال اجتماع مجلس أمناء صندوق تمكين القدس الذي عقد في مدينة إسطنبول، فضلا عن المشاركة في افتتاح أعمال الورشة الدولية الثانية بعنوان "الاستثمار التنموي في القدس: شراكات دولية من أجل الأثر والاستدامة" التي انعقدت بحضور الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس أمناء الصندوق، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية والجهات المانحة والخبراء.

وأكد السفير فائد مصطفى، في كلمته أمام اجتماع مجلس الأمناء وفق بيان صادر عن الأمانة العامة اليوم / الأحد / ، أن مدينة القدس تواجه تحديات غير مسبوقة تستهدف أرضها وهويتها ومقدساتها وسكانها، مشدداً على أن دعم صمود المقدسيين يتطلب تعزيز المشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي تمكنهم من البقاء في مدينتهم، وأن صندوق تمكين القدس يمثل نموذجاً عملياً لترجمة التضامن العربي والإسلامي إلى برامج ومشروعات ملموسة تخدم القدس وأهلها.

كما شدد على تمسك جامعة الدول العربية بمواقفها الثابتة تجاه القدس، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة وعاصمة دولة فلسطين، مؤكداً استمرار الجامعة في دعم جميع الجهود العربية والإسلامية والدولية الرامية إلى حماية المدينة المقدسة وصون هويتها العربية والإسلامية والمسيحية.

وفي افتتاح أعمال الورشة الدولية الثانية، قال السفير فائد مصطفى، في كلمته، إن التنمية في القدس ليست مجرد عملية اقتصادية، بل هي فعل صمود وحماية للهوية الوطنية والثقافية، موضحاً أن الاستثمار في الإنسان والتعليم والصحة وريادة الأعمال يمثل إحدى أهم أدوات تعزيز صمود أبناء القدس في مواجهة التحديات التي تفرضها سياسات الاحتلال، داعياً إلى بناء شراكات دولية فاعلة بين المؤسسات التنموية والقطاع الخاص والجهات المانحة، والانتقال من مفهوم الدعم التقليدي إلى الاستثمار التنموي المستدام، بما يحقق أثراً حقيقياً في حياة المقدسيين ويسهم في حماية التراث الحضاري والديني للمدينة.

و أعرب السفير فائد مصطفى عن تقديره للجهود التي يبذلها صندوق تمكين القدس للتنمية والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية وجميع الشركاء والداعمين، معبرا عن ثقته بأن الاجتماعات والورشة ستسهم في إطلاق مبادرات وشراكات جديدة تعزز صمود القدس وتمكن أبناءها من مواصلة الحياة الكريمة والحفاظ على هويتهم وتراثهم.

وأكد مجدداً أن جامعة الدول العربية ستواصل العمل، بالتنسيق مع الدول الأعضاء والشركاء الدوليين، لحشد الدعم السياسي والتنموي للقدس، انطلاقاً من مكانتها التاريخية والدينية، وترسيخاً لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

الدكتور فائد مصطفى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية فلسطين الأراضي العربية المحتلة

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