كيف أنقذ مستشفى 30 يونيو ببورسعيد حياة 16 مصابا في حادث سير؟

في مشاهد تعكس أعلى مستويات الجاهزية والاحترافية، شهدت مستشفى «30 يونيو» بورسعيد سباقًا مع الزمن لإنقاذ 16 مصابًا جراء حادث سير وقع على محور 30 يونيو.



الملحمة اكتملت بنجاح.. كيف تحول استنفار مستشفى «30 يونيو» بفرع بورسعيد إلى قصة تعافي 16 مصابًا وخروجهم جميعًا بسلام؟

ومنذ لحظة الاستجابة الأولى، وبإشراف مباشر ومتابعة حثيثة من الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، وبتنسيق دقيق من الدكتور معتز أبو سمرة ، مدير غرفة الطوارئ المركزية، تم توجيه الحالات وإدارة الأزمة بسلاسة متناهية، وبمتابعة على مدار الساعة من الدكتور محمد صبح ، مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثيه بفرع بورسعيد .

وداخل المستشفى، تحولت الطواقم الطبية تحت إدارة الدكتور أحمد مختار ، مدير المستشفى، إلى فريق عمل واحد يعمل بأقصى طاقته؛ حيث جرى استقبال المصابين، وتحديد الأولويات الطبية، وإجراء كافة الفحوصات والتدخلات الجراحية والعلاجية العاجلة بكل دقة.

وبفضل الله ثم بفضل التفاني والإخلاص، تكللت جهود النخبة الطبية بالنجاح الكامل:

أطباء الطوارئ: الدكتور أحمد حافظ ، والدكتور محمد نجم ، والدكتور محمد الريفي

فريق جراحة العظام: الدكتور سعيد حمدي استشاري جراحة العظام ، والدكتور أدهم السافوري ، أخصائي جراحة العظام

فريق الجراحة العامة بقيادة الدكتورة سارة عمر ، أخصائي الجراحة

وبالمتابعة الدقيقة واللمسة الإنسانية الاستثنائية من أبطال التمريض:

إيهاب شعبان ، هشام عبد النبي ،

نورهان المدبولي ، هدى سمير ، هدى السيد أحمد ، و إيمان إبراهيم ،و أحمد ماهر ، والأستاذة أسماء حسين ، و محمد الدسوقي ،وعبد الحليم جمال ، و مصطفى عبد الكريم ، وإسراء عبد السلام.

وبعد استقرار جميع الحالات واطمئنان الفرق الطبية على سلامتهم وزوال مرحلة الخطر، تقرر خروج جميع المصابين الـ 16 بعد تحسن حالتهم الصحية بالكامل ، لترسم هذه الملحمة الإنسانية نموذجًا حيًا لكفاءة ورسالة منظومة الرعاية الصحية.

بينهم طفل.. إصابة 16 عاملا في انقلاب سيارة ربع نقل على محور 30 يونيو

شهد محور 30 يونيو حادث انقلاب سيارة ربع نقل، ما أسفر عن إصابة 16 شخصًا، بينهم طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، وتم الدفع بالمصابين إلى مستشفى 30 يونيو لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتعرض المصابون لإصابات متفرقة تنوعت بين آلام بالظهر والركبة والذراع والقدم والبطن، إلى جانب كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتبين أن المصابين هم: أحمد صلاح عبد الودود، 18 عامًا، مصاب بألم بالركبة اليمنى وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد رمضان عبد السميع، 8 أعوام، مصاب بسحجات متفرقة بالجسم، وأحمد سامر أحمد حسني، 24 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وإبراهيم أحمد محمد، 26 عامًا، مصاب بألم بالركبة اليسرى.

كما أصيب أحمد حسن فاروق، 29 عامًا، بألم بالقدم اليمنى، ومحمد صلاح عبد الودود، 16 عامًا، بألم بالظهر والذراع الأيسر، وأحمد إبراهيم رمضان، 27 عامًا، بألم بالظهر، وعلاء شحته أحمد، 33 عامًا، بألم بالذراع الأيمن، وأحمد صبحي أحمد، 35 عامًا، بكدمات متفرقة بالجسم.

وشملت قائمة المصابين محمد السيد حسن، 22 عامًا، مصابًا بألم بالبطن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعبد شوقي أحمد، 34 عامًا، مصابًا بألم بالذراع الأيمن وسحجات، ورمضان عبد السميع متولي، 47 عامًا، مصابًا بسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد سامح رفعت، 19 عامًا، مصابًا بألم بالظهر، والسيد رأفت سليمان، 17 عامًا، مصابًا بسحجات متفرقة بالجسم، وإبراهيم شوقي أحمد، 43 عامًا، مصابًا بألم بالذراع الأيسر، والسيد شحاته عبد الغني، 45 عامًا، مصابًا بآلام متفرقة بالجسم.

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى 30 يونيو، حيث خضعوا للفحوصات الطبية والأشعات اللازمة، شملت الأشعة المقطعية والسونار، وجار تقديم الرعاية الطبية لهم ومتابعة حالتهم الصحية.