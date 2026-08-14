تحذير للسباحة..الراية الحمراء ترفع على شواطئ القطاع الغربي بالإسكندرية

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية تغيير لون الرايات من الصفراء إلى الحمراء على شواطئ القطاع الغربي، نظرًا لارتفاع الأمواج وعدم استقرار حالة البحر.

الراية الحمراء تعني منع السباحة تمامًا

وتهيب الإدارة بالمواطنين ورواد الشواطئ عدم النزول إلى مياه البحر، حفاظًا على سلامتهم وسلامة أبنائهم، مؤكدة أن الراية الحمراء تعني منع السباحة تمامًا.

وأوضحت الإدارة أنه يُسمح لرواد الشواطئ بالجلوس والاستمتاع باليوم، مع ضرورة الالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ، ومتابعة ألوان الرايات قبل النزول إلى المياه.

وأكدت أن الالتزام بالتعليمات يمثل عاملًا أساسيًا للحفاظ على سلامة المصطافين، مشددة على أن البحر لن يفوت، بينما سلامة المواطنين وأسرهم تظل الأولوية.