"تموين شمال سيناء" : تحرير 29 محضرا بالعريش ..وتكثيف الحملات لضبط الأسواق

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، حملة موسعة علي المحال التجارية والأسواق والمخابز البلدية بمدينة العريش،وذلك في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق والأنشطة التموينية والتجارية، وضبط المخالفات وحماية حقوق المواطنين.

وقال رأفت العبد مدير تموين شمال سيناء- فى بيان اليوم /الجمعة/ - إن الحملة أسفرت عن تحرير 3 محاضر سلع منتهية الصلاحية، وضبط كميات من المنتجات الغذائية غير الصالحة للتداول، بجانب تحرير 12 محضر عدم إعلان عن الأسعار، وتحرير 11 محضر عدم الاحتفاظ بشهادة صحية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والمضبوطات، والعرض على الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء استمرار الحملات الرقابية المكثفة بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية، لضبط الأسواق، وحماية حقوق المواطنين، والحفاظ على الدعم، ومنع تداول السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.