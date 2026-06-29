روته وستارمر يبحثان في لندن أولويات قمة الناتو ودعم أوكرانيا

بحث الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته اليوم /الإثنين/ مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أولويات قمة قادة الحلف المقرر عقدها في أنقرة الأسبوع المقبل.

وقال الحلف - في بيان خلال زيارة خاطفة أجراها روته الى لندن - إن المحادثات التي جرت في مقر رئاسة الحكومة البريطانية في داونينج ستريت تناولت أهمية زيادة الإنفاق الدفاعي، وتعزيز الإنتاج والابتكار في الصناعات الدفاعية، إلى جانب مواصلة تقديم دعم قوي ومستدام لأوكرانيا.

وشكر روته، رئيس الوزراء البريطاني على قيادته في ملف دعم أوكرانيا، كما رحب بعمل المملكة المتحدة مع فرنسا لتنسيق الجهود الدولية المتعلقة بحرية الملاحة في مضيق هرمز.

تأتي زيارة روته إلى لندن قبل انعقاد قمة قادة الناتو في أنقرة، حيث يتوقع أن تركز القمة على رفع القدرات الدفاعية للحلف، وزيادة الإنفاق العسكري، وتعزيز الجاهزية في ظل تصاعد التوترات الأمنية الدولية.

وبالإضافة إلى لقائه ستارمر، عقد الأمين العام للناتو اجتماعين منفصلين مع وزيرة الخارجية والكومنولث البريطانية إيفيت كوبر، ووزير الدفاع دان جارفيس.

وتؤكد الزيارة استمرار التنسيق بين الناتو والمملكة المتحدة بشأن الملفات الأمنية الرئيسية، وفي مقدمتها أوكرانيا، وأمن الممرات البحرية، وتعزيز قدرات الردع والدفاع داخل الحلف.