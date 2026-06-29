الائتلاف الإسرائيلي يدفع بمشروع قانون لمنع الصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين

دعا رئيس الائتلاف الحاكم في إسرائيل، أوفير كاتس، أعضاء المعارضة إلى التصويت لصالح مشروع قانون يقضي بمنع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين الذين تصنفهم إسرائيل على أنهم "إرهابيون" داخل السجون الإسرائيلية.

ومن المقرر أن يُطرح مشروع القانون للتصويت بالقراءة الأولى في الهيئة العامة للكنيست خلال الفترة المقبلة.

في المقابل، أعلن حزب "يهودية التوراة" أنه لن يدعم مشاريع قوانين الائتلاف الحاكم إلى حين تنفيذ التعهدات التشريعية التي سبق أن قُدمت له. كما أكد رئيس حزب "شاس"، أرييه درعي، تمسكه بالمضي في إقرار مشاريع القوانين التي يتبناها حزبه.