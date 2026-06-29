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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الائتلاف الإسرائيلي يدفع بمشروع قانون لمنع الصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين

الاسرى الفلسطينيين
الاسرى الفلسطينيين
فرناس حفظي

دعا رئيس الائتلاف الحاكم في إسرائيل، أوفير كاتس، أعضاء المعارضة إلى التصويت لصالح مشروع قانون يقضي بمنع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين الذين تصنفهم إسرائيل على أنهم "إرهابيون" داخل السجون الإسرائيلية.

ومن المقرر أن يُطرح مشروع القانون للتصويت بالقراءة الأولى في الهيئة العامة للكنيست خلال الفترة المقبلة.

في المقابل، أعلن حزب "يهودية التوراة" أنه لن يدعم مشاريع قوانين الائتلاف الحاكم إلى حين تنفيذ التعهدات التشريعية التي سبق أن قُدمت له. كما أكد رئيس حزب "شاس"، أرييه درعي، تمسكه بالمضي في إقرار مشاريع القوانين التي يتبناها حزبه.

رئيس الائتلاف الحاكم إسرائيل أعضاء المعارضة أوفير كاتس مشروع قانون اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأسرى الفلسطينيين

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