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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خطأ استخباراتي إسرائيلي أخفى قاعدة إستراتيجية لحزب الله لعام ونصف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن الجيش الإسرائيلي دمر مجمعا كبيرا تابعا لحزب الله في بلدة مجدل زون جنوب لبنان، بعد أن تبين أنه كان يُستخدم كقاعدة تحت الأرض لتخزين وتشغيل الطائرات المسيرة، رغم أن تقديرات استخباراتية سابقة اعتبرت الموقع خاليا من النشاط.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت وموقع Ynet، كانت معلومات استخباراتية قد أشارت قبل نحو عام ونصف إلى الأهمية الاستراتيجية للمجمع، إلا أن تقييما صادرا عن استخبارات سلاح الجو الإسرائيلي خلص آنذاك إلى أنه غير مستخدم ولا يحتوي على أسلحة، ما أدى إلى استبعاده من العمليات العسكرية في ذلك الوقت.

وأضاف التقرير أن القوات الإسرائيلية عادت إلى الموقع خلال عملية عسكرية حديثة، لتكتشف مجمعا واسعا تحت الأرض يضم أنفاقا وغرف قيادة ومستودعات أسلحة وعشرات الطائرات المسيرة الإيرانية، إلى جانب كميات كبيرة من الذخائر، وهو ما وصفته مصادر عسكرية إسرائيلية بأنه "كنز استخباراتي".

وأشار التقرير إلى أن بعض الطائرات المسيرة والأسلحة التي عُثر عليها نُقلت إلى إسرائيل لإخضاعها للفحص، بهدف جمع معلومات عن التقنيات الإيرانية المستخدمة في تصنيع الطائرات المسيرة، وآليات عمل حزب الله، وطبيعة التعاون العملياتي بينه وبين طهران.

ووفقا للرواية الإسرائيلية، يمتد المجمع لمسافة تزيد على 200 متر وبعمق يصل إلى 25 مترا، ويضم ممرات تسمح بحركة المركبات ومنصات لإطلاق الطائرات المسيرة، إضافة إلى غرف إقامة ومخازن أسلحة ومنصات إطلاق موجهة نحو الأراضي الإسرائيلية.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة والجهات المعنية في لبنان مسبقا بتنفيذ العملية، مشددين على استمرار الجيش الإسرائيلي في استهداف البنية التحتية التابعة لحزب الله داخل المنطقة الحدودية.

الجيش الإسرائيلي حزب الله بلدة مجدل زون جنوب لبنان قاعدة تحت الأرض الطائرات المسيرة تقديرات استخباراتية

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