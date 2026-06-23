الجيش الإسرائيلي يعلن إطلاق النار على 4 عناصر من حزب الله جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه أطلق النار على أربعة عناصر قال إنهم ينتمون إلى حزب الله بعد تجاوزهم ما وصفه بـ"الخط الأمني" في جنوب لبنان، في أحدث تطور يعكس استمرار التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية رغم المساعي الدولية والإقليمية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وخفض التصعيد.

وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، فإن العناصر الأربعة اقتربوا من منطقة تعتبرها إسرائيل جزءًا من نطاقها الأمني في جنوب لبنان، الأمر الذي دفع القوات المنتشرة في المنطقة إلى التعامل معهم وإطلاق النار باتجاههم. ولم يوضح البيان على الفور حجم الإصابات أو مصير الأشخاص الأربعة، فيما لم يصدر تعليق فوري من حزب الله بشأن الحادث.

ويأتي هذا التطور في ظل أوضاع أمنية معقدة تشهدها الحدود اللبنانية الجنوبية منذ أشهر، حيث تتبادل إسرائيل وحزب الله الاتهامات بخرق تفاهمات وقف إطلاق النار.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت مواجهات وعمليات عسكرية متبادلة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين، إلى جانب تنفيذ الجيش الإسرائيلي غارات استهدفت مواقع قال إنها تابعة لحزب الله في مناطق مختلفة من جنوب لبنان.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن اتفاقات التهدئة التي تم التوصل إليها بوساطات دولية وإقليمية لا تزال تواجه تحديات ميدانية كبيرة، خصوصًا مع استمرار وجود القوات الإسرائيلية داخل ما تسميه "المنطقة الأمنية" في الجنوب اللبناني، في مقابل تمسك حزب الله بحق الرد على أي تحركات أو عمليات عسكرية يعتبرها انتهاكًا للسيادة اللبنانية.

ويرى مراقبون أن الحادث الأخير قد يزيد من هشاشة الوضع الأمني على الحدود، خاصة في ظل استمرار العمليات العسكرية المتفرقة والتصريحات المتبادلة بين الجانبين. كما تتخوف الأوساط الدبلوماسية من أن تؤدي أي مواجهات جديدة إلى تقويض جهود التهدئة التي تبذلها أطراف دولية لمنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه إسرائيل أنها ستواصل التحرك ضد أي تهديدات أمنية في المنطقة الحدودية، تشدد السلطات اللبنانية على ضرورة وقف الانتهاكات العسكرية واحترام سيادة لبنان وتنفيذ التفاهمات الأمنية بشكل كامل، بما يضمن استقرار الحدود ويحول دون تجدد المواجهات العسكرية بين الجانبين.