بسبب مباراة الأردن والجزائر.. مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في حادث تدافع

أفادت وكالة الأنباء الأردنية، نقلاً عن مديرية الأمن العام الأردنية، بمقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين بجروح إثر تدافع خلال تجمع حاشد للجماهير في وسط عمّان لمشاهدة مباراة الأردن ضد الجزائر في كأس العالم في وقت مبكر من صباح الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن الحادث وقع في ساحة الهاشمية، حيث تجمع عدد كبير من المشجعين في العاصمة لمشاهدة مباراة منتخب الأردن أمام الجزائر، التي انتهت بالخسارة 2-1.

ونقلت فرق الطوارئ تسعة مصابين إلى المستشفى بعد أن أدى الازدحام الشديد وحركة الحشود في الموقع إلى وقوع حادث تدافع.

وأفادت التقارير، نقلاً عن إدارة السلامة العامة، أن أحد المصابين توفي لاحقاً، بينما أصيب الآخرون بإصابات طفيفة إلى متوسطة.