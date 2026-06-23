قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة ميدو بـ جلطة في المخ بسبب نجله
لماذا أوصى النبي بصيام تاسوعاء قبل عاشوراء؟ لـ5 أسباب لا تعرفها
بعد رفع الحصار .. ماذا يمنع مئات ناقلات النفط من الوصول إلى الخليج العربي؟
الرئيس اللبناني: لن نقبل بأقل من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان
ترامب يطرح آلية جديدة لإدارة الأموال الإيرانية المجمدة
الأداء القوي أو التبديل.. إبراهيم حسن يكشف كواليس حديث حسام حسن مع لاعبي المنتخب
الأرصاد تكشف عن تفاصيل الطقس حتى نهاية الأسبوع.. ونصائح مهمة للمواطنين
حكم نهائي مونديال 2022 يقود مواجهة مصر وإيران
محافظ الجيزة يصطحب وفد مدينة نانجينغ والسفير الصيني في جولة بالمنطقة الأثرية للأهرامات
رسالة وفاء من شمس البارودي إلى زوجها الراحل حسن يوسف
دبلوماسي إيراني لـ ترامب: طهران وحدها من ستقرر كيفية استخدام أصولها المجمدة
الجيش الإسرائيلي يعلن إطلاق النار على 4 عناصر من حزب الله جنوب لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بسبب مباراة الأردن والجزائر.. مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في حادث تدافع

الأردن
الأردن
محمد على

أفادت وكالة الأنباء الأردنية، نقلاً عن مديرية الأمن العام الأردنية، بمقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين بجروح إثر تدافع خلال تجمع حاشد للجماهير في وسط عمّان لمشاهدة مباراة الأردن ضد الجزائر في كأس العالم في وقت مبكر من صباح الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن الحادث وقع في ساحة الهاشمية، حيث تجمع عدد كبير من المشجعين في العاصمة لمشاهدة مباراة منتخب الأردن أمام الجزائر، التي انتهت بالخسارة 2-1.

ونقلت فرق الطوارئ تسعة مصابين إلى المستشفى بعد أن أدى الازدحام الشديد وحركة الحشود في الموقع إلى وقوع حادث تدافع.

وأفادت التقارير، نقلاً عن إدارة السلامة العامة، أن أحد المصابين توفي لاحقاً، بينما أصيب الآخرون بإصابات طفيفة إلى متوسطة.

الأردن العاصمة عمّان كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم خلدون حلمي

استولى على 3.7 مليار دولار.. تركيا تسلم أمريكا متهما في أكبر عملية احتيال بالتاريخ

التموين

200 جنيه زيادة وحذف غير المستحقين.. التموين تعلن مفاجأة للمواطنين

الذهب

الحق اشتري.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة وعيار 21 ينخفض لأقل من 6 آلاف جنيه

إجازة

الثلاثاء أم الخميس؟.. موعد إجازة 30 يونيو 2026 للقطاعين الحكومي والخاص

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل بشأن موعد الامتحان القادم

اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

انخفاض الفراخ البيضاء والبانيه.. أسعار الدواجن في الأسواق الآن

منتخب مصر

عمرو سلامة بعد فوز المنتخب: كل اللاعبين أبطال ماعدا واحد

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب تواصل السقوط.. عيار 21 يخسر 100 جنيه والجنيه الذهب يتراجع 700 جنيه

ترشيحاتنا

النجمة أميرة فتحي

أميرة فتحي تتأثر بصورة من طفولتها في ندوة بـ صدى البلد | شاهد

مي عز الدين

إطلالة مميزة.. مي عز الدين تخطف الانظار عبلى إنستجرام

يارا السكري

بالأحمر.. إطلالة جذابة لـ يارا السكري عبر انستجرام

بالصور

استخدامات غير متوقعة للفازلين .. 10 حيل منزلية مذهلة قد تغير طريقة الاستفادة به

إستخدامات مختلفة وغير متوقعة للفازلين
إستخدامات مختلفة وغير متوقعة للفازلين
إستخدامات مختلفة وغير متوقعة للفازلين

بقيمة 40 مليار جنيه.. قوات حرس الحدود المسلحة توجه ضربات قاصمة للمهربين وتجار المخدرات

صورة من الضبطيات
صورة من الضبطيات
صورة من الضبطيات

سر غريب داخل الحمام يشعل تيك توك.. فتاة تكشف طريقة استحمام حبيبها والمفاجأة صدمت الملايين

سر غريب داخل الحمام يشعل تيك توك.. فتاة تكشف طريقة استحمام حبيبها والمفاجأة صدمت الملايين
سر غريب داخل الحمام يشعل تيك توك.. فتاة تكشف طريقة استحمام حبيبها والمفاجأة صدمت الملايين
سر غريب داخل الحمام يشعل تيك توك.. فتاة تكشف طريقة استحمام حبيبها والمفاجأة صدمت الملايين

الشرقية.. تكريم مديري مستشفيات أجرت 473 عملية جراحية ومنظاراً في يوم

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

صورة من الضبطيات

بقيمة 40 مليار جنيه.. قوات حرس الحدود المسلحة توجه ضربات قاصمة للمهربين وتجار المخدرات

أحمد سعد

أحمد سعد يحلق شعره وذقنه ويعتذر للجمهور: توبت عن أي حاجة غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : في قمة دول السبع .. مصر ودبلوماسية حل الأزمات

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

المزيد