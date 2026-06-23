وزير خارجية باكستان: هجمات إسرائيل على لبنان كادت أن تعرقل التوصل لاتفاق قبل محادثات أمريكا وإيران

قال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، اليوم الثلاثاء إن الهجمات الإسرائيلية على لبنان كادت أن تعرقل عملية التوصل إلى اتفاق قبل انعقاد المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا.

وأشار دار -في تصريحات إعلامية- إلى القصف الإسرائيلي المكثف على لبنان بعد توقيع الاتفاق، والذي وصفه بأنه "عرقل كل شيء وأوقفه تماما".

وأضاف: "هذا في الواقع محاولة لاستفزاز الأطراف ودفعها إلى التوقف وعدم التحرك"، مؤكدا ضرورة تغليب الحكمة، وأنه يتعين "على المجتمع الدولي إقناع إسرائيل والتأثير عليها لكي لا تقدم على ما تفعله". وفيما يتعلق بموقف إيران من اليورانيوم، قال وزير الخارجية الباكستاني إن إيران مستعدة لخفض نسبة تخصيب اليورانيوم لديها، ولم تبد أي معارضة لهذا المقترح خلال 21 ساعة من المحادثات المباشرة التي جرت في إسلام آباد في أبريل الماضي.

وأشار إلى أن مسألة المخزون النووي - التي صاغها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أنها مطلب للتخلص مما أسماه "الغبار النووي"- كانت محورا لنقاش رئيسي خلال جلسات 10 و11 أبريل.

وقال دار: "كانت إيران مرنة في الحوار، لكنها لم تكن مستعدة لتسليم المخزون للولايات المتحدة".

وأوضح دار أنه تشاور مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، بشأن آليات خفض المخزون النووي الإيراني، الذي تدعي طهران أنه مخصب بنسبة تزيد عن 60%، إلى 0.7% من خلال تخفيض نسبة التخصيب".