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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لتعزيز العلاقات.. وزير الخارجية يستقبل رئيس شركة "سكاتك" النرويجية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
هاجر رزق

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، اليوم "تيري بيلسكوج"، الرئيس التنفيذي لشركة “سكاتك” النرويجية، وذلك في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والنرويج، لاسيما في مجالات الطاقة المتجددة.

وأشاد الوزير عبد العاطي ، خلال اللقاء بمستوى التعاون القائم بين مصر والشركة النرويجية، مؤكداً أهمية البناء على هذا التعاون وتطويره بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين. كما شدد على أهمية التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، باعتبارها من القطاعات الحيوية التي تحظى بأولوية متقدمة على أجندة الحكومة المصرية.

وأكد وزير الخارجية ، على حرص الحكومة المصرية على دعم وتمكين القطاع الخاص، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب توفير بيئة داعمة للشركات الأجنبية العاملة في مصر، معربا عن تقديره لخطط شركة “سكاتك” الرامية إلى مضاعفة استثماراتها في السوق المصري.

وثمن وزير الخارجية، جهود الشركة في بناء شراكات متعددة لتنفيذ مشروعات كبرى تسهم في توطين الصناعات المختلفة داخل مصر، مشيراً إلى ما تتمتع به مصر من مقومات طبيعية وفرص استثمارية واعدة وكوادر بشرية مؤهلة. واستعرض في هذا السياق الخطوات التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد الأخضر، والجهود المبذولة لتحويل مصر إلى مركز عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، مؤكداً دعم الدولة الكامل لمشروعات الشركة النرويجية في مصر.

وأعرب الوزير عبد العاطي ، عن التطلع إلى تعزيز التعاون الثلاثي في القارة الأفريقية لتنفيذ مشروعات تنموية، خاصة في قطاع الطاقة المتجددة، بما يدعم جهود التحول في مجال الطاقة بالقارة، ويعكس الاهتمام المتواصل بتعزيز حضورها في أفريقيا والمساهمة في دعم مسارات التنمية المستدامة فى القارة.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولى تيري بيلسكوج الرئيس التنفيذي لشركة “سكاتك” النرويجية التعاون الاقتصادي النرويج

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