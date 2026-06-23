وزير خارجية باكستان يبحث مع السفير الصيني المحادثات الأمريكية - الإيرانية

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بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، مع سفير الصين لدى باكستان جيانج زايدونج، المحادثات الأمريكية - الإيرانية.

وذكرت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية أن إسحاق دار أطلع السفير الصيني على آخر المستجدات المتعلقة بالمحادثات رفيعة المستوى بين إيران والولايات المتحدة التي عُقدت في منتجع "بورجنستوك" بسويسرا والتي تهدف إلى تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين طهران وواشنطن في إسلام آباد.

وأشاد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني بـ"دعم الصين الثابت لجهود السلام في باكستان"، مثنياً على "مساهمات الصين القيّمة في عملية السلام، لا سيما مقترح النقاط الأربع الذي طرحه الرئيس الصيني شي جين بينج (لصون وتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط)، ومبادرة النقاط الخمس بين الصين وباكستان (لإنهاء الحرب في منطقة الشرق الأوسط وتحديداً الصراع مع إيران)".

ونقل السفير الصيني إشادة بكين بمساهمة باكستان الناجحة في خفض التصعيد، وأكد مجدداً دعم الصين الثابت لدور باكستان كوسيط من أجل تحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة.

وشدد الجانبان على أهمية استمرار الحوار الدبلوماسي والتوصل إلى تسوية سلمية لجميع القضايا العالقة، وذلك عبر الحوار والمفاوضات.