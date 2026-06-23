قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عفت السادات: الأحزاب حصلت على مساحة أوسع للحركة.. والمشاركة الشعبية التحدي الأكبر|فيديو
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 يونيو.. عيار 21 بكام؟
ملخص وأهداف فوز الجزائر على الأردن 2-1 في كأس العالم 2026
مواعيد مباريات اليوم 23-6-2026 بكأس العالم والقنوات الناقلة
عاصفة توقف المباراة وسحر مبابي يحسمها.. ماذا حدث بين فرنسا والعراق؟
بتسجيله هدفين.. إيرلينج هالاند يُتوّج بجائزة أفضل لاعب في مباراة النرويج والسنغال
هالاند يسجل هدفين ليقود النرويج للانتصار على السنغال وبلوغ دور الـ٣٢ بالمونديال
الثانوية العامة 2026|بدء امتحاني اللغة الثانية والإقتصاد باللجان الآن
هدوء يسبق الامتحان.. طلاب الثانوية العامة يتوافدون على لجان سوهاج لأداء اللغة الأجنبية الثانية
أقل من 50 جنيها .. ارتفاع طفيف في سعر الدولار اليوم
تعليمات بإنهاء إجراءات تفتيش طلاب الثانوية العامة قبل الإمتحان وعدم تأخير توزيع الأسئلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير خارجية باكستان يبحث مع السفير الصيني المحادثات الأمريكية - الإيرانية

وزير خارجية باكستان يبحث مع السفير الصيني المحادثات الأمريكية - الإيرانية
وزير خارجية باكستان يبحث مع السفير الصيني المحادثات الأمريكية - الإيرانية
أ ش أ

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، مع سفير الصين لدى باكستان جيانج زايدونج، المحادثات الأمريكية - الإيرانية.

وذكرت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية أن إسحاق دار أطلع السفير الصيني على آخر المستجدات المتعلقة بالمحادثات رفيعة المستوى بين إيران والولايات المتحدة التي عُقدت في منتجع "بورجنستوك" بسويسرا والتي تهدف إلى تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين طهران وواشنطن في إسلام آباد.

وأشاد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني بـ"دعم الصين الثابت لجهود السلام في باكستان"، مثنياً على "مساهمات الصين القيّمة في عملية السلام، لا سيما مقترح النقاط الأربع الذي طرحه الرئيس الصيني شي جين بينج (لصون وتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط)، ومبادرة النقاط الخمس بين الصين وباكستان (لإنهاء الحرب في منطقة الشرق الأوسط وتحديداً الصراع مع إيران)".

ونقل السفير الصيني إشادة بكين بمساهمة باكستان الناجحة في خفض التصعيد، وأكد مجدداً دعم الصين الثابت لدور باكستان كوسيط من أجل تحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة.

وشدد الجانبان على أهمية استمرار الحوار الدبلوماسي والتوصل إلى تسوية سلمية لجميع القضايا العالقة، وذلك عبر الحوار والمفاوضات.

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار سفير الصين لدى باكستان جيانج زايدونج المحادثات الأمريكية الإيرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نورهان ووالدتها

الغلبانة ضحكوا عليها.. رسالة محامية فتاة بورسعيد بعد تنفيذ حكم الإعدام

مجلس النواب

بعد 4 سنوات من التطبيق.. تعديلات جديدة على قانون فصل الموظفين بسبب المخدرات تصل البرلمان

ميدو

بعد تأييد حبس نجله.. ميدو يغيب عن برنامجه بسبب أزمة صحية مفاجئة

وائل كفوري وإليسا

صور زفاف تثير الجدل .. حقيقة زواج إليسا ووائل كفوري | تقرير

السيارة المتهورة في مسرح الحادث

بعد بائعة الشاي.. طالب يتسبب في مصرع صديقه بسيارة مسرعة في البحر الأعظم| صور

الدواجن

الكيلو يبدأ من 40 جنيهًا بالمزرعة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

الدعم النقدي

زيادة تصل لـ200 جنيه.. تفاصيل الشرائح الجديدة في منظومة الدعم النقدي

إغلاق مصانع لإنتاج السيارات التقليدية

بتمشي بشوارع مصر .. الصين تقرر إغلاق 8 مصانع لإنتاج السيارات التقليدية

ترشيحاتنا

ايمان عبد اللطيف

سرعة العربية! .. دفاع بائعة الشاي يكشف تطورات مثيرة بالواقعة

ايمان عبد اللطيف

هل تنبأ بوفاته.. ماذا قال كريم عبد العليم قبل رحيله؟

ايمان عبد اللطيف

صاحبة منشور مستشفى الشاطبي.. إحالة الدكتورة أمينة سويدان للمحاكمة

بالصور

بسبب خطأ شائع في تحضير الحليب.. رضيع صيني يصارع التسمم بعد استبدال الماء بهذا العصير

رضيع صيني
رضيع صيني
رضيع صيني

تحذير عالمي من E102.. ماذا تفعل مادة التارترازين في جسمك؟

تحذير عالمي من E102.. ماذا تفعل “مادة التارترازين” في جسمك؟
تحذير عالمي من E102.. ماذا تفعل “مادة التارترازين” في جسمك؟
تحذير عالمي من E102.. ماذا تفعل “مادة التارترازين” في جسمك؟

لمتعة القيادة الكلاسيكية.. مازيراتي تدرس إطلاق سيارة خارقة بناقل حركة يدوي ‏

مازيراتي
مازيراتي
مازيراتي

فى عيد ميلاده.. أيمن الشيوي رحلة فنية وإدارية صنعت اسمه في المسرح والدراما

ايمن الشيوي
ايمن الشيوي
ايمن الشيوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : في قمة دول السبع .. مصر ودبلوماسية حل الأزمات

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

المزيد