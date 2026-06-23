وزير خارجية لبنان: يجب أن نكون شريكا في أي إطار يبحث مستقبل المنطقة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير خارجية لبنان، قال إنه يجب أن نكون شريكا في أي إطار يبحث مستقبل المنطقة.

وأفاد الدفاع المدني في جنوب لبنان بارتفاع عدد ضحايا إطلاق النار الإسرائيلي بالنبطية الفوقا وذلك بعد الإخبار عن سقوط وقتلى ومصابين في تجدد للخروقات الإسرائيلية.

وذكر الدفاع المدني أن العدوان الإسرائيلي تسبب في ارتقاع شهيدين وجريح.

وبرر الاحتلال الإسرائيلي كما العادة قتله للبنانيين والفلسطينيين بزعم مصدر عسكري، أن جيش الاحتلال نفذ هجوما في منطقة كفرتبنيت جنوبي لبنان لإزالة تهديد.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه هاجم مسلحين تم رصدهم قرب قواته العاملة في المنطقة الأمنية علي الطاهر الواقعة جنوب لبنان.

