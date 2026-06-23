الخارجية الأمريكية: هدفنا إنهاء دائرة العنف بين لبنان وإسرائيل بصورة نهائية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الخارجية الأمريكية، قال إن المباحثات بين لبنان وإسرائيل تستهدف دعم جهود التوصل إلى اتفاق أمني وسلام شامل، وأن هدفنا إنهاء دائرة العنف بين لبنان وإسرائيل بصورة نهائية.

وأفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعمل حل المشاكل العالقة "بما فيها تلك التي تتعلق بنتنياهو"، ومسألة مغادرة القوات الإسرائيلية لجنوب لبنان.

وقال ترامب إنه سيتابع مسألة استمرار وجود القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، وذلك ردا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي أكد فيها أن قواته لن تنسحب من الأراضي اللبنانية.

وخلال حديثه للصحفيين، سئل ترامب عن موقفه من إعلان نتنياهو بشأن بقاء القوات الإسرائيلية في لبنان، فأجاب: "سنلقي نظرة على ذلك"، مضيفا: "أنا شخص يحل المشكلات، ويمكنني حل المشكلات بسرعة، بما في ذلك مع بيبي"، في إشارة إلى نتنياهو.

وتأتي تصريحات ترامب وسط استمرار الجدل بشأن مستقبل الوجود العسكري الإسرائيلي في لبنان، والجهود الدبلوماسية الرامية إلى تثبيت ترتيبات وقف إطلاق النار وتنفيذ الالتزامات المتعلقة بالانسحاب واحترام السيادة اللبنانية.