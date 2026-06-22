4175 شهيدًا و12164 جريحًا حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية ، أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلى منذ الثاني من مارس الماضي وحتى الثاني والعشرين من يونيو الجاري بلغت 4175 شهيدًا و12164 جريحًا.



وأوضح المركز، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن هذه الأرقام تستند إلى المعطيات الموثقة التي تم جمعها من المستشفيات والجهات الصحية المختصة، في إطار المتابعة اليومية لتداعيات الاعتداءات وانعكاساتها على القطاع الصحي والمواطنين.



وأكد المركز استمرار جهوده في رصد وتحديث البيانات المتعلقة بالضحايا والإصابات، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن توفير معلومات دقيقة حول حجم الخسائر البشرية الناجمة عن العدوان.