هيئة البث الإسرائيلية: المحادثات بين لبنان وإسرائيل اليوم بواشنطن ستركز على الانسحاب

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن هيئة البث الإسرائيلية، قالت إن المحادثات بين لبنان وإسرائيل المقررة اليوم في واشنطن ستركز على الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني.



وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أن ثمة احتمالات أن تطالب الولايات المتحدة إسرائيل بالانسحاب بشكل تدريجي من المناطق الأمنية للسماح بانتشار الجيش اللبناني.



ولفتت هيئة البث الإسرائيلية، إلى أن الجيش يعيد تنظيم قواته في لبنان انتظارا للقرارات السياسية ذات الصلة، وأن الجيش أوقف الكثير من العمليات التي كان مخطط لها جنوبي لبنان.



وتابع أن إسرائيل أمدت الإدارة الأمريكية بمعلومات استخباراتية بشأن بنى تحتية تابعة لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر بالنبطية جنوبي لبنان.