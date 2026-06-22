وزير الخارجية: نرفض استهداف دول الخليج والعراق.. ونطالب بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أن مصر تدين الهجمات التي استهدفت منشآت في دول الخليج والعراق، واصفًا إياها بأنها تطور خطير ينتهك قواعد ومبادئ القانون الدولي.

وقال بدر عبد العاطي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي، أن مصر تدين الإعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان، مطالبًا بوقفها الفوري والانسحاب من الأراضي اللبنانية.

عدم التدخل في شؤونها الداخلية

وتابع وزير الخارجية، أن المساس بسيادة أي دولة عربية يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي بأسره، مؤكدًا ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.