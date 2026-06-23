قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"دينية النواب" توافق على توصيات عاجلة لتحسين أوضاع الأئمة والخطباء المتعاقدين
هالاند يكشف سر تألقه في كأس العالم ويحذر قبل مواجهة فرنسا: لا نفكر في التتويج
شاهد.. احتفالات الفايكينج لمنتخب النرويج بعد الفوز على السنغال
ترامب منتقدًا ستارمر: "أضر بنفسه" بسياسات الطاقة والهجرة وعلاقاته مع واشنطن
وفاة مراقب إثر أزمة قلبية مفاجئة داخل لجنة أزهرية بكفر الزيات
تفاصيل الكشف الأثري الجديد في المنيا.. الأهم خلال 10 سنوات
شاومينج يزعم تغيير امتحان فرنساوي الثانوية العامة بعد توزيعه باللجان|والتعليم تنفي
مستوطنون يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية وقوات الاحتلال تداهم نابلس
عميد قصر العيني: المستشفيات الجامعية تخدم 32.5 مليون مريض سنوياً
تفاصيل بحث الحكومة التوسع في إنشاء عدد من محطات الثروة الحيوانية الحديثة
وفاة والد المطربة دينا الوديدي
الخارجية الأمريكية: هدفنا إنهاء دائرة العنف بين لبنان وإسرائيل بصورة نهائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بدء محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في ظل واشنطن

وفود من الولايات المتحدة الأمريكية ولبنان
وفود من الولايات المتحدة الأمريكية ولبنان
محمد على

يستعد لبنان لجولة جديدة من المحادثات مع إسرائيل اليوم الثلاثاء في واشنطن، حيث تُصرّ بيروت على المضي قدمًا في المفاوضات المباشرة رغم ما يبدو من تأثير قرار إيران إشراك لبنان في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة.

يؤكد المسؤولون اللبنانيون أن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل هي السبيل الوحيد لإنهاء الحرب الدائرة منذ 2 مارس.

 أسفرت الحرب والعدوان الإسرائيلي عن استشهاد أكثر من 4000 شخص في لبنان.

لكن أربع جولات من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية منذ أبريل لم تُفضِ إلى وقف دائم لإطلاق النار.

 بل إن أطول فترة هدوء في القتال جاءت هذا الأسبوع بعد أن اتفقت إيران والولايات المتحدة على مذكرة تفاهم تنص على وقف القتال على جميع الجبهات، بما فيها لبنان.

ويأمل في  تقدم المحادثات أي تقدم ملموس، حيث من المقرر أن تستمر ثلاثة أيام. 

وقال مسئول لبناني:"لا تزال هناك مشكلة جوهرية تتعلق بانعدام الثقة بيننا وبين الإسرائيليين في هذه المحادثات. لا نستطيع تلبية مطالبهم، وهم يرفضون جميع مطالبنا".

لبنان يسعى إلى تحديد جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي

أعلن لبنان أن أحد أهدافه الرئيسية في المحادثات هو ضمان انسحاب القوات الإسرائيلية، لكن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى أكدوا بقاء القوات في جنوب لبنان لأجل غير مسمى.

وقال مسؤول لبناني إن بيروت ستطالب إسرائيل بتقديم جدول زمني "معقول" لانسحابها خلال المحادثات.

وأضاف: "هذه هي فرصتنا الوحيدة لإحداث زخم في هذه المحادثات، وفي هذا الصراع".

لبنان وإسرائيل الولايات المتحدة إيران لبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نورهان ووالدتها

الغلبانة ضحكوا عليها.. رسالة محامية فتاة بورسعيد بعد تنفيذ حكم الإعدام

ميدو

بعد تأييد حبس نجله.. ميدو يغيب عن برنامجه بسبب أزمة صحية مفاجئة

السيارة المتهورة في مسرح الحادث

بعد بائعة الشاي.. طالب يتسبب في مصرع صديقه بسيارة مسرعة في البحر الأعظم| صور

الدواجن

الكيلو يبدأ من 40 جنيهًا بالمزرعة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

سعر الدولار مقابل الجنيه

دون الـ 50 جنيها.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر مستهل اليوم

إبراهيم خلدون حلمي

استولى على 3.7 مليار دولار.. تركيا تسلم أمريكا متهما في أكبر عملية احتيال بالتاريخ

أولها 30 يونيو.. قائمة الإجازات الرسمية حتى نهاية 2026 باليوم والتاريخ

أولها 30 يونيو.. قائمة الإجازات الرسمية حتى نهاية 2026 باليوم والتاريخ

الإسكان

فرصة أخيرة .. خبر هام من الإسكان الاجتماعي بشأن الإعلان الرابع عشر

ترشيحاتنا

حمدي فتحي

طبيب المنتخب يكشف تفاصيل إصابة حمدي فتحي وحسام عبدالمجيد

جمال سلامي

مواجهة الأرجنتين فرصة تاريخية.. جمال السلامي يكشف أسباب خروج الأردن من المونديال

مبابي وهالاند يلاحقان ميسي..صراع هدافي المونديال يشتعل مبكرا

مبابي وهالاند يلاحقان ميسي.. صراع هدافي المونديال يشتعل مبكرا

بالصور

رغم انتشار الدفع الإلكتروني.. لماذا لا يزال كثيرون يفضلون الكاش؟ 6 أسباب نفسية ومالية تفسر الظاهرة

لماذا لا يزال كثيرون يفضلون الكاش؟ 6 أسباب نفسية ومالية تفسر الظاهرة
لماذا لا يزال كثيرون يفضلون الكاش؟ 6 أسباب نفسية ومالية تفسر الظاهرة
لماذا لا يزال كثيرون يفضلون الكاش؟ 6 أسباب نفسية ومالية تفسر الظاهرة

مع كأس العالم.. روبوت هيونداي البشري يبهر العالم بمهارات كرة قدم احترافية

روبوت هيونداي Boston Dynamics Atlas
روبوت هيونداي Boston Dynamics Atlas
روبوت هيونداي Boston Dynamics Atlas

مسافة الأمان .. تريند “تيك توك” يكشف سر العلاقات الصحية قبل ما “تخبط في الحيطة”

مسافة الأمان في العلاقات العاطفية.. تريند “تيك توك”
مسافة الأمان في العلاقات العاطفية.. تريند “تيك توك”
مسافة الأمان في العلاقات العاطفية.. تريند “تيك توك”

بسبب خطأ شائع في تحضير الحليب.. رضيع صيني يصارع التسمم بعد استبدال الماء بهذا العصير

رضيع صيني
رضيع صيني
رضيع صيني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : في قمة دول السبع .. مصر ودبلوماسية حل الأزمات

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

المزيد