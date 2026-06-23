تفاصيل اختتام المحادثات الفنية بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا

اختُتمت المحادثات الفنية بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا، حيث سيتم تشكيل فرق تفاوضية معنية بالقضايا النووية والعقوبات، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة أنباء إيرنا الرسمية، نقلاً عن نائب وزير الخارجية كاظم غريب آبادي، أن المفاوضين "قرروا تشكيل أربع فرق عمل: إنهاء العقوبات، والشؤون النووية، وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، والمراقبة والتنفيذ".

وكانت الفرق بقيادة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف قد بدأت المحادثات يوم الأحد، ضمن فترة تفاوضية مدتها شهران، تم تحديدها بموجب اتفاق مبدئي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي.

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) يوم الاثنين، بأن طهران لم تتفاوض بشأن برنامجها النووي ولم تقبل أي التزامات جديدة في محادثات يوم الأحد مع الولايات المتحدة في سويسرا.

وأضاف بقائي أن تعامل إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيستمر وفقًا للإجراءات الحالية، رهناً بموافقة البرلمان الإيراني وقرارات المجلس الأعلى للأمن القومي.