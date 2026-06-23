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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الهند تعلن مقتل 13 شخصا من مواطنيها في انفجار رأس لفان بقطر

رأس لفان
رأس لفان
القسم الخارجي

أكدت السفارة الهندية في الدوحة، يوم الثلاثاء، مقتل 12 مواطناً هندياً في انفجار وقع في مجمع رأس لفان للغاز الطبيعي المسال في قطر.

وقع الانفجار في منشأة برزان للغاز يوم الاثنين، وكانت قوته كافية لزعزعة النوافذ في وسط الدوحة، على بعد أكثر من 70 كيلومتراً ونُقل 66 شخصاً إلى المستشفى، إلا أن المسؤولين أكدوا أن حالتهم مستقرة.

وأكد وزير الطاقة القطري والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، سعد الكعبي، حصيلة القتلى وجنسياتهم خلال مؤتمر صحفي.

وقال الكعبي: "أجد نفسي اليوم مضطراً للقيام بما كنت أتمنى ألا يحدث أبداً، وهو الإعلان عن الخسارة المأساوية لـ 13 روحاً من أبناء شعبنا من حاملي الجنسيتين الهندية والباكستانية. وقد أُفيد بإصابة 66 شخصاً يتلقون العلاج الطبي، وجميعهم في حالة مستقرة".

وصفت السلطات القطرية الانفجار بأنه "حادث فني" وبدأت تحقيقًا في أسبابه.

واستبعد الكعبي أي عمل تخريبي أو عدائي، قائلاً إن المنشأة استأنفت عملياتها مؤخرًا بعد توقفها لفترة طويلة للصيانة.

وأضاف: "كان هذا حادثًا وليس عملًا تخريبيًا أو عدائيًا. توقف إنتاج المصنع تمامًا منذ ديسمبر 2025 بسبب متطلبات صيانة عاجلة؛ وقد أُعيد تشغيله لأول مرة قبل يومين فقط".

وأكد أن الحادث لا يشكل أي تهديد بيئي ولم يؤثر على عمليات تصدير الغاز الطبيعي المسال القطرية.

قدمت السفارة الهندية في الدوحة تعازيها وقالت إنها تُنسق مع السلطات القطرية لدعم أسر المتضررين.

أعربت السفارة الهندية في بيان لها على موقع X عن أحرّ التعازي لأسر ضحايا الحادث المأساوي الذي وقع في مدينة رأس لفان الصناعية الليلة الماضية.

وأضافت: "تعمل سفارتنا بتنسيق وثيق مع السلطات القطرية لتقديم كل الدعم الممكن للمواطنين الهنود وعائلاتهم المتضررين من هذا الحادث، بما في ذلك ضمان إعادة جثامين الضحايا إلى الهند في أقرب وقت ممكن".

مجمع رأس لفان انفجار مجمع رأس لفان السفارة الهندية في الدوحة وزير الطاقة القطري

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