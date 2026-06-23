قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الري: إطلاق شراكة لتحلية مياه الصرف الزراعي في مصر
ترامب: "سأفعل ما يجب عليّ فعله" إذا لم تلتزم إيران باتفاقها
سيطرة الجزائر وتألق أبو ليلي.. أرقام في مباراة وداع الأردن لكأس العالم
استولى على 3.7 مليار دولار.. تركيا تسلم أمريكا متهما في أكبر عملية احتيال بالتاريخ
الكل بيدعيلهم.. بدأ امتحانات الثانوية العامة في المنوفية في ثاني أيامها
حيازة مخدرات وشفرتي «كتر».. ننشر التحقيقات مع عاطل تاجر في الحشيش بالمعصرة
مصر تحت تأثير القبة الحرارية.. تحذيرات جديدة من هيئة الأرصاد
التعليم: الصور المتداولة بتليجرام الآن قديمة ولا تخص امتحان فرنساوي الثانوية العامة
30 دقيقة.. حسين فهمي يكشف تفاصيل مكالمته مع حسني مبارك
كوريا الشمالية تعلن مجددا عزمها تعزيز ترسانتها النووية
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23 يونيو.. كم وصل عيار 21؟
ميسي ومبابي.. معركة التاريخ مع المستقبل تشتعل في مونديال 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استولى على 3.7 مليار دولار.. تركيا تسلم أمريكا متهما في أكبر عملية احتيال بالتاريخ

إبراهيم خلدون حلمي
إبراهيم خلدون حلمي
ناصر السيد

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي) يوم الاثنين أن هاربًا متهمًا بالمساعدة في تدبير عملية احتيال بقيمة 3.7 مليار دولار أصبح رهن الاحتجاز الأمريكي بعد أن تعقبته السلطات في تركيا وأعادته جوًا إلى الولايات المتحدة لمواجهة التهم الموجهة إليه.

وأفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي بأن إبراهيم خلدون حلمي اعتقلته السلطات التركية مؤخرًا بعد فراره من الولايات المتحدة في مايو 2025، بعد احتياله على برنامج الرعاية الصحية الحكومي (ميديكير)، وهي واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في تاريخ الولايات المتحدة.

 وقد توجه فريق الاستجابة للحوادث الحرجة التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي إلى تركيا ونقل حلمي إلى الولايات المتحدة يوم الجمعة عبر عملية نقل احتجاز دولية.

إبراهيم خلدون حلمي 

وأشاد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل، بالعملية واصفًا إياها بأنها انتصار كبير في جهود المكتب لتعقب الهاربين المتهمين بسرقة أموال دافعي الضرائب.

قال باتيل في بيانٍ لشبكة فوكس نيوز الرقمية: "يُتهم إبراهيم خلدون حلمي بواحدة من أكبر عمليات الاحتيال على برنامج الرعاية الصحية الحكومي (ميديكير) في التاريخ، حيث يُزعم أنه دبر عملية احتيال ضخمة بقيمة 3.7 مليار دولار أمريكي. كان حلمي هاربًا منذ مايو 2025، لكننا تمكنا من القبض عليه".

وأشاد باتيل بمكتب التحقيقات الفيدرالي في ميامي، ووزارة العدل، والسلطات التركية لمساهمتهم في القبض على حلمي وإعادته إلى الولايات المتحدة.

ويُعد هذا الاعتقال ثاني عملية عودة لمتهم بارز بالاحتيال على برنامج ميديكير في أقل من أسبوع.

إبراهيم خلدون حلمي 

يوم الخميس، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي عن استعادة هربرت كيمبل، الذي يقول المحققون إنه كان هاربًا منذ عام 2024 بعد اتهامه بتدبير عملية احتيال منفصلة على برنامج ميديكير بقيمة تقارب 1.3 مليار دولار أمريكي.

وتتعلق القضيتان بعملية احتيال مزعومة بقيمة تقارب 5 مليارات دولار أمريكي استهدفت برامج الرعاية الصحية الممولة من دافعي الضرائب.

وأكد باتيل أن عودة حلمي تُثبت أن المشتبه بهم المتهمين بعمليات احتيال واسعة النطاق سيُلاحقون أينما لجأوا.

قال باتيل: "هذا انتصارٌ هائلٌ آخر لحرب مكتب التحقيقات الفيدرالي على المحتالين بالتعاون مع فرقة العمل التابعة للبيت الأبيض بقيادة نائب الرئيس فانس، وانتصارٌ تاريخيٌ لإدارة ترامب، يُظهر أن أي مجرمٍ يسرق من دافعي الضرائب الأمريكيين سيُقبض عليه، أينما حاول الاختباء".

كما شكر باتيل سفير الولايات المتحدة لدى تركيا، توم باراك، قائلاً إن القضية ضد حلمي لم تكن لتُرفع لولا جهوده "القيّمة" و"الدؤوبة".

أكبر عملية احتيال بالتاريخ مطاردة دولية مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي مكتب التحقيقات الفيدرالي برنامج الرعاية الصحية الحكومي ميديكير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نورهان ووالدتها

الغلبانة ضحكوا عليها.. رسالة محامية فتاة بورسعيد بعد تنفيذ حكم الإعدام

ميدو

بعد تأييد حبس نجله.. ميدو يغيب عن برنامجه بسبب أزمة صحية مفاجئة

وائل كفوري وإليسا

صور زفاف تثير الجدل .. حقيقة زواج إليسا ووائل كفوري | تقرير

السيارة المتهورة في مسرح الحادث

بعد بائعة الشاي.. طالب يتسبب في مصرع صديقه بسيارة مسرعة في البحر الأعظم| صور

الدواجن

الكيلو يبدأ من 40 جنيهًا بالمزرعة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

الدعم النقدي

زيادة تصل لـ200 جنيه.. تفاصيل الشرائح الجديدة في منظومة الدعم النقدي

إغلاق مصانع لإنتاج السيارات التقليدية

بتمشي بشوارع مصر .. الصين تقرر إغلاق 8 مصانع لإنتاج السيارات التقليدية

احمد موسى

أحمد موسى عن واقعة جبل السكري: مصر ما بتهزرش في أمنها القومي.. والقوات المسلحة بتحمي الثروات والحدود

ترشيحاتنا

امام عاشور

إمام عاشور يوجه رسالة إلى أبو تريكة

بفضل الثنائية.. "مبابي" أفضل لاعب في لقاء فرنسا والعراق بالمونديال

بفضل الثنائية.. "مبابي" أفضل لاعب في لقاء فرنسا والعراق بالمونديال

امام عاشور

نجم الأهلي السابق: حسام حسن مقتنع تمامًا بإمكانات إمام عاشور

بالصور

بسبب خطأ شائع في تحضير الحليب.. رضيع صيني يصارع التسمم بعد استبدال الماء بهذا العصير

رضيع صيني
رضيع صيني
رضيع صيني

تحذير عالمي من E102.. ماذا تفعل مادة التارترازين في جسمك؟

تحذير عالمي من E102.. ماذا تفعل “مادة التارترازين” في جسمك؟
تحذير عالمي من E102.. ماذا تفعل “مادة التارترازين” في جسمك؟
تحذير عالمي من E102.. ماذا تفعل “مادة التارترازين” في جسمك؟

لمتعة القيادة الكلاسيكية.. مازيراتي تدرس إطلاق سيارة خارقة بناقل حركة يدوي ‏

مازيراتي
مازيراتي
مازيراتي

فى عيد ميلاده.. أيمن الشيوي رحلة فنية وإدارية صنعت اسمه في المسرح والدراما

ايمن الشيوي
ايمن الشيوي
ايمن الشيوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : في قمة دول السبع .. مصر ودبلوماسية حل الأزمات

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

المزيد