روسيا: العقوبات المفروضة علينا لن تؤثر على مجريات العمليات العسكرية في أوكرانيا

أكدت روسيا أن إمدادات الأسلحة الغربية والعقوبات المفروضة عليها لن تؤثر على مجريات العمليات العسكرية في أوكرانيا.

وقالت آنا يفستيغنييفا نائبة المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، إن روسيا لا تشن غارات على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا، مضيفة: "نرفض رفضا قاطعا أي اتهامات موجهة إلينا" في هذا الشأن.

وأوضحت أن الهدف من غارة القوات المسلحة الأوكرانية على الحافلة التي تقل أطفالا بيلاروسيين ربما كان هو جر مينسك إلى الصراع الأوكراني، مؤكدة أنه لا يمكن لأي إمدادات أسلحة غربية، أو عقوبات، أو محاولات للضغط على روسيا أن تغير الوضع على الجبهة.

و منذ اندلاع الحرب في 24 فبراير 2022، تصدر كل من روسيا وأوكرانيا تقارير شبه يومية حول سير المعارك والمناطق المتضررة، لكن بسبب ظروف الحرب المستمرة وطبيعة القتال، غالبا ما تكون هذه البيانات صادرة عن الطرفين دون تحقيق مستقل.