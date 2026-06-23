السماء تحولت للأسود.. حريق هائل في منشأة لإعادة تدوير النفايات في بريطانيا

وقعت عدة انفجارات و اندلع حريق هائل في منشأة لإعادة تدوير النفايات بمقاطعة تشيشاير البريطانية، ما أدى إلى احتراق أكثر من 700 طن من الكرتون.

ودفعت السلطات بأكثر من 20 سيارة إطفاء إلى مكان الحادث، حيث أظهرت مقاطع فيديو المستودع الواقع على طريق إيفرايت في مدينة ويدنيس وقد تحول إلى كتلة من النيران، فيما غطت سحب كثيفة من الدخان الأسود سماء المنطقة.

وقال أحد شهود العيان إن السماء فوق ليفربول تحولت إلى اللون الأسود الحالك بسبب الدخان، مضيفا أن انفجارات متتالية كانت تُسمع من موقع الحريق.

وأعلنت دائرة الإطفاء والإنقاذ في تشيشاير تصنيف الحادث على أنه "حادث كبير"، بعد تحذيرات من احتمال انهيار المبنى بسبب شدة النيران.

وقالت السلطات إن الحريق انتشر بسرعة كبيرة، داعية السكان إلى إبقاء النوافذ والأبواب مغلقة حتى الانتهاء من عمليات الإخماد بسبب كثافة الدخان.

واضطر رجال الإطفاء إلى مكافحة الحريق من خارج المبنى خشية انهيار السقف، فيما انضمت فرق من لانكشاير ومانشستر الكبرى إلى عمليات الإطفاء للمساعدة في السيطرة على النيران.

