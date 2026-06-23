قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكيلو يبدأ من 40 جنيهًا بالمزرعة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء
السماء تحولت للأسود.. حريق هائل في منشأة لإعادة تدوير النفايات في بريطانيا
هدفان في مرمى السنغال.. هالاند يواصل كتابة التاريخ في كأس العالم
مفاجأة بشأن الطماطم والمحاصيل سريعة التلف.. خسائر ضخمة وخطة للإنقاذ| خاص
بعد ظهورها المفاجئ.. هل ارتدت الفنانة انتصار الحجاب؟
الأمن يضبط طرفى مشاجرة بالعصا والكراسى بالإسكندرية.. وهذه عقوبة المتهمين
استثمارات البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية تتجه لتجاوز 638 مليار دولار بحلول 2040
مونديال 2026.. فرنسا تتأهل إلى دور الـ32 بثلاثية نظيفة في شباك العراق
كندا.. مقتل 3 أشخاص بينهم شرطي بحادث إطلاق نار في مونتريال
هل صيام شهر المحرم كاملا بدعة وغير جائز؟.. دار الإفتاء تكشف الحكم الشرعي
زوجة حسام حسن: العميد قال لهم بين الشوطين اللي مش قد المسئولية هيخرج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السماء تحولت للأسود.. حريق هائل في منشأة لإعادة تدوير النفايات في بريطانيا

الحريق
الحريق
هاجر رزق

 وقعت عدة انفجارات و اندلع حريق هائل في منشأة لإعادة تدوير النفايات بمقاطعة تشيشاير البريطانية، ما أدى إلى احتراق أكثر من 700 طن من الكرتون.

ودفعت السلطات بأكثر من 20 سيارة إطفاء إلى مكان الحادث، حيث أظهرت مقاطع فيديو المستودع الواقع على طريق إيفرايت في مدينة ويدنيس وقد تحول إلى كتلة من النيران، فيما غطت سحب كثيفة من الدخان الأسود سماء المنطقة.

وقال أحد شهود العيان إن السماء فوق ليفربول تحولت إلى اللون الأسود الحالك بسبب الدخان، مضيفا أن انفجارات متتالية كانت تُسمع من موقع الحريق.

وأعلنت دائرة الإطفاء والإنقاذ في تشيشاير تصنيف الحادث على أنه "حادث كبير"، بعد تحذيرات من احتمال انهيار المبنى بسبب شدة النيران.

وقالت السلطات إن الحريق انتشر بسرعة كبيرة، داعية السكان إلى إبقاء النوافذ والأبواب مغلقة حتى الانتهاء من عمليات الإخماد بسبب كثافة الدخان.

واضطر رجال الإطفاء إلى مكافحة الحريق من خارج المبنى خشية انهيار السقف، فيما انضمت فرق من لانكشاير ومانشستر الكبرى إلى عمليات الإطفاء للمساعدة في السيطرة على النيران.
 

حريق تشيشاير تدوير النفايات الكرتون سيارة إطفاء النيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنفيذ حكم الإعدام في نورهان خليل قاتلة والدتها ببورسعيد

تنفيذ حكم الإعدام في نورهان خليل قاتلة والدتها ببورسعيد

الذهب

من انخفاض لآخر | تراجع جديد في أسعار الذهب.. تفاصيل

الصور المتداولة

القبض على مصور إمتحاني الدين والتربية الوطنية للثانوية العامة| خاص

محمد صلاح

إعلام الاحتلال يعلق على أول انتصار لمصر في كأس العالم 2026 | شاهد

ضبط مادة الترترازين

بعد اكتشاف وضعها علي الفول السوداني واللب.. مخاطر مادة الترترازين الصفراء

احمد موسى

أحمد موسى يوجه رسالة للمعلق الرياضي خليل البلوشي.. ماذا قال؟

أسعار البنزين اليوم

أسعار البنزين اليوم في مصر بعد هبوط خام برنت 50 دولارًا

مجلس النواب

بعد 4 سنوات من التطبيق.. تعديلات جديدة على قانون فصل الموظفين بسبب المخدرات تصل البرلمان

ترشيحاتنا

منتخب مصر

هشام حنفي: تعليمات حسام حسن ومحمد صلاح كلمة السر في الفوز أمام نيوزيلندا

منتخب مصر

دونجا: حسام حسن سر تحول أداء مصر أمام نيوزيلندا وأتمنى الاستمرار

حسام حسن وصلاح

وليد صلاح عبداللطيف: يجب استغلال شخصية صلاح.. وأتعجب من عدم تجديد عقد حسام حسن

بالصور

دراسة تحذر من مخاطر التدخين السلبي.. مادة سامة مرتبطة بمرض خطير

مخاطر التدخين السلبي وتسبب مادة الكادميوم في سرطان الدم
مخاطر التدخين السلبي وتسبب مادة الكادميوم في سرطان الدم
مخاطر التدخين السلبي وتسبب مادة الكادميوم في سرطان الدم

تعرف على مواصفات وأسعار بيجو 408 فيس ليفت الجديدة

بيجو 408 فيس ليفت
بيجو 408 فيس ليفت
بيجو 408 فيس ليفت

باللون الأحمر الجريء.. رحمة أحمد حديث السوشيال ميديا بإطلالتها الجديدة

رحمة احمد
رحمة احمد
رحمة احمد

أرخص 5 سيارات هاتشباك جديدة بالسوق المصري

سيارات هاتشباك
سيارات هاتشباك
سيارات هاتشباك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : في قمة دول السبع .. مصر ودبلوماسية حل الأزمات

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

المزيد