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كندا.. مقتل 3 أشخاص بينهم شرطي بحادث إطلاق نار في مونتريال
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كندا.. مقتل 3 أشخاص بينهم شرطي بحادث إطلاق نار في مونتريال

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

قتل 3 أشخاص، بينهم عنصر في الشرطة، في حادث إطلاق نار شهدته مدينة مونتريال الكندية، الاثنين، فيما تواصل السلطات تحقيقاتها لكشف ملابسات الهجوم ودوافعه.


وأعلنت شرطة مونتريال، عبر منصة "إكس"، وفاة أحد عناصرها أثناء تأدية مهامه، معربة عن "بالغ الحزن" لمقتل الشرطي خلال الاستجابة للحادث، مؤكدة أن مزيدا من التفاصيل سيعلن لاحقا.

كما أكدت السلطات الكندية مقتل أحد السكان المحليين والمشتبه به بتنفيذ الهجوم، الذي وصفته الشرطة في وقت سابق بأنه "مسلح وخطير".

ووقع الحادث في حي كوت-دي-نيج بمدينة مونتريال، حيث فرضت الشرطة طوقا أمنيا واسعا ودعت السكان إلى تجنب المنطقة، فيما طلب من الأهالي البقاء داخل منازلهم وإغلاق الأبواب كإجراء احترازي.

وقال قائد شرطة مونتريال فادي داغر إن عناصر الشرطة تعرضوا لإطلاق نار فور وصولهم إلى موقع الحادث، مضيفا أن المشتبه به "تم تحييده"، فيما تشير المعطيات الأولية إلى أنه تصرف بمفرده.

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