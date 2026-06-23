البرلمان الروماني يرفض تعيين أدريان فيستيا رئيسا للوزراء

رفض البرلمان الروماني، إقرار تعيين السياسي الليبرالي أدريان فيستيا رئيسا للوزراء.

وتشهد رومانيا، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الناتو، اضطرابات سياسية في السنوات الأخيرة كان آخرها في أوائل مايو عندما سقطت حكومة رئيس الوزراء الليبرالي إيلي بولوجان بموجب مذكرة لحجب الثقة.

وكان فيستيا الذي رشحه الرئيس نيكوشور دان، يحتاج إلى 233 صوتا في مجلسي البرلمان لتشكيل الحكومة، إلا أنه لم يحصل إلا على 189 صوتا، وفقا للنتائج الرسمية، حتى أن بعض النواب غادروا البرلمان قبل بدء التصويت.

وكلف الرئيس الأسبوع الماضي فيستيا بتشكيل الحكومة بعد فشل الحل التكنوقراطي الذي طرحه عضو البرلمان الأوروبي يوجين توماك في الحصول على الدعم اللازم.

