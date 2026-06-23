وزير الخارجية يلتقى نظيره السورى على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بـ أسعد الشيباني وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية الشقيقة، يوم الاثنين ٢٢ يونيو، وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية المستأنفة الـ١٦٥ المنعقدة بالعاصمة الأردنية عمان.

أكد الوزيران على عمق الروابط التاريخية والشعبية التي تجمع مصر وسوريا، مشيرين إلى أهمية البناء على الزيارة التي قام بها وزير الخارجية السوري إلى القاهرة مطلع شهر مايو الماضي، ورحبا بعقد الاجتماع الحكومي المصري - السوري الثاني على مستوى كبار المسؤولين بمشاركة الوزارات والهيئات المعنية بالتجارة والاستثمار في البلدين، لبحث الخطوات التنفيذية لتعزيز التعاون الاقتصادى المشترك.

من جانبه، ادان الوزير عبد العاطي الانتهاكات الإسرائيلية السافرة لسيادة سوريا، مؤكداً ضرورة انسحاب إسرائيل من الاراضى لسورية والالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام ١٩٧٤، مؤكدا ضرورة الاحترام الكامل لسيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها. كما نوه الوزير عبد العاطى بضرورة تمكين مؤسسات الدولة الوطنية السورية، ورفض أى تدخلات خارجية في شئونها الداخلية، مشددا على ضرورة تضافر الجهود لمكافحة الإرهاب والتطرف بكافة صوره وأشكاله.