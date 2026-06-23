كوريا الشمالية تعلن مجددا عزمها تعزيز ترسانتها النووية

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أعلنت كوريا الشمالية مجددا عزمها العمل من أجل تعزيز ترسانتها النووية وممارسة وضعها كدولة نووية بشكل كامل، وذلك حسبما أفادت وسائل إعلامية رسمية في بيونج يانج.

كما أكدت بيونج يانج - حسبما نقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) في نسختها الإنجليزية - عزمها التنفيذ السريع لخطط أكثر شمولا وابتكارا في مجال التكنولوجية النووية.

وأعادت كوريا الشمالية التأكيد على اتباع سياستها التي تصنف كوريا الجنوبية على أنها "الدولة الأكثر عداء"، كما انتقدت بشدة التحالف العسكري بين سول وواشنطن بما في ذلك المجموعة الاستشارية النووية المعنية بالردع النووي ومساعي سول لبناء غواصاتها النووية الخاصة.

بدوره، وجه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون السلطات في بلاده بالمضي قدما في المشروعات المصممة لزيادة الأصول الدفاعية القوية لبيونج يانج دون توقف.

وشدد كيم على استقلال كوريا الشمالية وهدفها المتمثل في التفوق على العالم، وذلك خلال الاجتماع العام الثاني للجنة المركزية التاسعة لحزب العمال الحاكم الذي ترأسه واستمرت أعماله على مدار ثلاثة أيام.

وقد ألقى كيم - خلال الجلسة التي عقدت يوم أمس - خطابا مهما لخص خلاله توجهات الدولة ومهام النظام على المدى القصير والمتوسط ​​والطويل.



