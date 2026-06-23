قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "سأفعل ما يجب عليّ فعله" إذا لم تلتزم إيران باتفاقها مع واشنطن.

وأضاف ترامب للصحفيين: "إذا لم تلتزم إيران باتفاقها، أو إذا لم تتصرف بشكل لائق، فسأفعل ما يجب عليّ فعله".



وقّع ترامب والرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان اتفاقاً مؤقتاً بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع الماضي، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، وردّت إيران بهجمات مماثلة على إسرائيل ودول الخليج.

وقال ترامب يوم الاثنين إن إيران مُلزمة باستخدام الأموال المُفرج عنها لشراء المواد الغذائية حصراً من الولايات المتحدة، بينما نقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية عن محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي قوله إن طهران غير مُلزمة بشراء مستلزمات زراعية من الولايات المتحدة بموجب المذكرة .