كرر وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتيرتش تهديداته ووعيده بشأن الاتفاق بين أمريكا وإيران، وأن الاحتلال غير ملزم به.

قال سموتريتش: لسنا طرفا في المفاوضات بين واشنطن وطهران وهي لا تعنينا وسنواصل العمل في لبنان بشكل كامل.

وسبق أن قال أمس وزير مالية الاحتلال سموتيرتش، إن إسرائيل ستبقى في جنوب لبنان ما لم ينزع حزب الله سلاحه.



كما قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، إن وقف إطلاق النار في لبنان هش وإن على القوات الحفاظ على مستوى عال من الجاهزية لاحتمال استئناف العمليات القتالية.

وأضاف زامير خلال حديثه في جنوب لبنان أن القوات يجب أن تكون مستعدة للقضاء على أي تهديدات والانتقال سريعا إلى العمليات مجددا إذا اقتضت الحاجة.