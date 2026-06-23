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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بسبب الذكاء الاصطناعي.. شركة أمريكية تقلص قوتها العاملة بـ21 ألف موظف خلال عام

"أوراكل" تقلص قوتها العاملة بـ21 ألف موظف خلال عام وسط توسع الذكاء الاصطناعي
"أوراكل" تقلص قوتها العاملة بـ21 ألف موظف خلال عام وسط توسع الذكاء الاصطناعي
أ ش أ

 خفضت شركة أوراكل الأمريكية المختصة في البرمجيات و الحوسبة السحابية عدد موظفيها بمقدار 21 ألف موظف خلال الأشهر الـ12 الماضية، في نطاق أوسع مما كان معروفًا سابقًا، بما في ذلك وظائف تم الاستغناء عنها نتيجة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وذكرت الشركة في تقريرها السنوي المقدم للجهات التنظيمية المالية: «إن اعتماد ونشر تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف عملياتنا أدى، وقد يستمر في أن يؤدي، إلى تقليص أعداد العاملين لدينا».

وأوضحت أوراكل أن إجمالي عدد موظفيها بدوام كامل على مستوى العالم انخفض إلى 141 ألف موظف بنهاية السنة المالية في 31 مايو، مقارنة بـ162 ألف موظف قبل عام.

وأضافت الشركة أن عمليات تقليص العمالة أسفرت عن تكاليف إعادة هيكلة بلغت نحو 1.8 مليار دولار.

وتواجه أوراكل ضغوطًا مالية بسبب التكاليف المرتفعة المرتبطة بتوسيع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي لصالح عملاء من بينهم أوبن إيه آي.

وكانت وكالة بلومبرج قد أفادت في وقت سابق بأن الشركة بدأت تسريح آلاف الموظفين في إطار جهودها للحفاظ على السيولة وخفض النفقات، إلا أن الحجم الفعلي لهذه التخفيضات لم يُكشف عنه رسميًا في ذلك الوقت.

وبنهاية مايو، كان لدى الشركة نحو 49 ألف موظف داخل الولايات المتحدة، مقابل حوالي 92 ألف موظف في الأسواق الدولية.

ويُظهر عدد العاملين الحالي أن حجم القوة العاملة في أوراكل أصبح أقل بقليل مما كان عليه قبل استحواذها على شركة سيرنر المتخصصة في السجلات الصحية الإلكترونية عام 2022.

وكانت صفقة الاستحواذ، التي بلغت قيمتها 28 مليار دولار، قد أضافت آلاف الموظفين إلى الشركة، وكان عدد كبير منهم متمركزًا بالقرب من المقر الرئيسي لشركة سيرنر في منطقة مدينة كانساس.

شركة أوراكل الأمريكية المختصة في البرمجيات الحوسبة السحابية تقنيات الذكاء الاصطناعي

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