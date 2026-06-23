الكونغو الديمقراطية توفر خدمات رعاية صحية مجانا طوال فترة تفشي "إيبولا"

أعلنت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية توفير جميع خدمات الرعاية الصحية في مقاطعة إيتوري مجانا طوال فترة تفشي وباء الإيبولا.

وذكر موقع "إفريقيا 24 تي في" الإخباري الإفريقي اليوم "الثلاثاء" أن هذا الإجراء، الذي أعلنه وزير الصحة الكونغولي "روجر كامبا"، لا يقتصر على حالات الإيبولا فحسب، بل يشمل جميع الأمراض التي تعالج في المقاطعة، كما يهدف إلى تشجيع الاستشارة الطبية المبكرة، وتحسين الكشف، والحد من انتشار المرض.

كانت السلطات الصحية في الكونغو الديمقراطية قد أعلنت مؤخرا ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بسلالة بونديبوجيو من فيروس إيبولا شرقي البلاد إلى 1003 حالات من بينها 254 وفاة؛ الأمر الذي يشير إلى نسبة وفيات بنحو 25%.

يأتى ذلك بعد خمسة أسابيع من إعلان منظمة الصحة العالمية تفشي إيبولا الأخير في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا "حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا"، ولاسيما أن لا لقاحات ولا علاجات معتمدة للفيروس المنتشر "إيبولا بونديبوجيو"، بخلاف فيروس "إيبولا زائير" الذي كان يُرصَد في التفشيات السابقة.