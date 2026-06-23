المتحدثة باسم البيت الأبيض: ترامب لن يوقع اتفاقا مع إيران لا يخدم مصالح أمريكا

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يوقع على اتفاق مع إيران لا يخدم مصالح الولايات المتحدة.

وقالت ليفيت - في تصريحات للصحفيين اليوم الثلاثاء - إن الرئيس ترامب لن يوقع أبدا على اتفاق لا يخدم مصالح الولايات المتحدة وأمنها القومي، فهو يضع مصلحة أمريكا في المقام الأول دائما".

وأضافت:" أنه من السخف افتراض أن الرئيس ترامب سيوقع على اتفاق يقارن بأي شكل من الأشكال بالاتفاق النووي الإيراني الكارثي"، في إشارة إلى الاتفاق الذي وقعه الرئيس الأسبق باراك أوباما.

وتابعت المتحدثة قائلة "سيضمن الاتفاق الحالي أن يعود بالنفع ليس فقط على مصالح الأمن القومي الأمريكي، بل على الشعب الأمريكي أيضا".

وكان الرئيس ترامب قال أمس /الاثنين/ "سأفعل ‌ما يجب علي ‌فعله" ‌إذا لم تلتزم إيران باتفاقها ‌مع ‌واشنطن.