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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية الإيراني ينضم إلى بيزشكيان في زيارة باكستان

عراقجي
عراقجي
محمد على

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وصل إلى إسلام آباد اليوم "الثلاثاء"، كما سافر الرئيس مسعود بيزشكيان إلى باكستان، التي تعمل كوسيط في المحادثات بين طهران وواشنطن.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية إيرنا، فقد التقى المسئولان الإيرانيان لدى وصولهما إلى إسلام آباد بالرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ورئيس الوزراء شهباز شريف.

كان وزير الخارجية الإيراني قد زار سلطنة عمان سابقاً برفقة كبير المفاوضين الإيرانيين، محمد باقر قاليباف، كجزء من الجهود الدبلوماسية.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير أجرى محادثات مع الرئيس الإيراني في إسلام آباد.

وقالت الرئاسة الإيرانية أن الرئيس بزشكيان بحث مع قائد الجيش الباكستاني التطورات الإقليمية وسبل توسيع التعاون المشترك وأكدا ضرورة تعزيز التنسيق الأمني بين إيران وباكستان.

طهران وواشنطن وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الرئيس مسعود بيزشكيان

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