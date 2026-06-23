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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: إيران وافقت بشكل تام وكامل على عمليات التفتيش النووي

ترامب
ترامب
محمد على

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران وافقت بشكل تام وكامل على أعلى مستوى من عمليات التفتيش النووي لفترة طويلة في المستقبل.

وأضاف ترامب: أنه لو لم توافق إيران على عمليات التفتيش النووي لما كان هناك المزيد من المفاوضات وسأبقي جميع السفن في مواقعها لإعادة فرض الحصار إذا لزم الأمر وهذا سيضمن النزاهة في الملف النووي وإذا لم توافق إيران على هذا فلن تكون هناك مفاوضات أخرى.

أردف ترامب: إعادة فرض الحصار على إيران غير مرجحة في هذه المرحلة إلى حد كبير والأموال التي تفرج عنها وزارة الخزانة بشأن إيران تدخل في حساب ضمان تحت سيطرة واشنطن والأموال التي سنفرج عنها ستستخدم لشراء مواد غذائية وطبية من أمريكا مثل الذرة والقمح وفول الصويا.

وتابع  ترامب: المحادثات مع إيران  تسير على ما يرام ووافقت على رفع الحصار البحري عن إيران بناء على تنازلات إيرانية كبيرة بينها السماح بعمليات التفتيش النووي.

وأشار ترامب إلى  تدفق 19 مليون برميل نفط من مضيق هرمز أمس ، وإنه أمر غير مسبوق وأسعار النفط في انخفاض والعالم أصبح أكثر أمانا.
 

الرئيس الأمريكي ترامب إيران التفتيش النووي

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