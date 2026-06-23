بورصة الكويت تُنهي تعاملاتها اليوم على تراجع مؤشراتها

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على تراجع مؤشراتها حيث سجل مؤشرها العام انخفاضا بنحو 33.07 نقطة بما نسبته 0.38% ليصل إلى مستوى 8709.66 نقطة، إذ جرى تداول نحو 290 مليون سهم عبر 21 ألفا و677 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 81.9 مليون دينار كويتي.

وتراجع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 15.46 نقطة بما نسبته 0.18% ليصل إلى مستوى 8719.00 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 142 مليون سهم من خلال 10 آلاف و24 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 26 مليون دينار كويتي.

وسجل مؤشر السوق الأول انخفاضا بنحو 38.54 نقطة بما نسبته 0.42% ليصل إلى مستوى 9159.67 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 148 مليون سهم عبر 11 ألفا و653 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 55.9 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر "رئيسي 50" بنحو 20.15 نقطة بما نسبته 0.21% ليصل إلى مستوى 9680.91 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 120 مليون سهم عبر 7771 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 21.6 مليون دينار كويتي.

وكانت شركات "تنظيف" و"الأنظمة" و"وطنية م ب" و"الكوت" و"التخصيص" الأكثر ارتفاعا، بينما كانت شركات "أصول" و"وطنية" و"تحصيلات" و"أولى وقود" و"مخازن" الأكثر انخفاضا.