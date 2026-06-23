قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التموين يبحث مع وفد بولندي تعزيز التعاون في الأمن الغذائي وتجارة الحبوب
الأوقاف: 170.5 مليون جنيه دعما لـ46.8 ألف مستفيد عبر إدارة البر |خاص
الفراخ تعود للخلف| تراجع ملحوظ في أسعار الدواجن: تبدأ من 50 جنيهًا
إعلامي عن تريزيجه: لاعب سالك وربنا يوفقه
ترامب: إيران وافقت بشكل تام وكامل على عمليات التفتيش النووي
رسميًا.. برشلونة يعلن ضم حمزة عبدالكريم بشكل نهائي حتى 2029
الأزهر للفتوى: قضاء حوائج الناس من أعظم أبواب الخير وجبر الخواطر
وزير الصناعة أمام الشيوخ: نستهدف الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات عام 2030
مليون دولار لا تكفي.. كيف تعطل الخلافات المالية انتقال تريزيجيه إلى الدوري السعودي؟
وزير خارجية باكستان: هجمات إسرائيل على لبنان كادت أن تعرقل التوصل لاتفاق قبل محادثات أمريكا وإيران
مجلس النواب يوافق على تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة
18 ميسي و16 مبابي.. من يحسم لقب الهداف الأعظم في تاريخ كأس العالم؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيلون ماسك يخسر 350 مليار دولار في أسبوع بعد هبوط سهم سبيس إكس

إيلون ماسك يخسر 350 مليار دولار في أسبوع بعد هبوط سهم سبيس إكس
إيلون ماسك يخسر 350 مليار دولار في أسبوع بعد هبوط سهم سبيس إكس
أ ش أ

تكبد إيلون ماسك أغنى رجل في العالم أكبر خسارة في ثروته الشخصية على الإطلاق، وذلك بعد تراجع حاد في قيمة شركة سبيس إكس.

فقد انخفضت ثروة الملياردير الصافية بنحو 350 مليار دولار (264 مليار جنيه إسترليني) خلال أسبوع واحد فقط، مع هبوط سهم شركته الصاروخية بنحو 30% عن ذروته التي سجلها الأسبوع الماضي.

وبحسب تقديرات مجلة فوربس ، تراجعت ثروة أغنى رجل في العالم من 1.45 تريليون دولار إلى ما يقل قليلًا عن 1.1 تريليون دولار.

ويعادل هذا الانخفاض أكثر من إجمالي ثروة ثاني أغنى رجل في العالم، لاري بيج، التي تُقدّر بنحو 299 مليار دولار.

وكان ماسك قد أصبح أول ملياردير تتجاوز ثروته حاجز التريليون هذا الشهر، مدفوعا بالإدراج القياسي لشركة سبيس إكس في البورصة، والمتخصصة في الصواريخ والأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي، حيث شهد سهمها قفزة بلغت 67% خلال الأيام الثلاثة الأولى من الطرح العام الأولي، في موجة شراء قوية داخل وول ستريت، بعد تقييم الشركة بأكثر من 1.8 تريليون دولار.

ومع ذلك، واصلت أسهم الشركة تراجعها لثلاثة أيام متتالية، لتفقد نحو 928 مليار دولار من قيمتها السوقية، بعد أن هبطت من ذروة بلغت 2.9 تريليون دولار إلى ما يزيد قليلًا على 2 تريليون دولار.

ويأتي ذلك في سياق سجل سابق لإيلون ماسك، الذي كان قد سجل أكبر خسارة فردية في الثروة عام 2022، عندما تراجعت ثروته بنحو 165 مليار دولار، نتيجة انخفاض أسهم شركة "تسلا"، المتخصصة في السيارات الكهربائية.

كما شمل التراجع عددًا من كبار المليارديرات الآخرين، من بينهم لاري إليسون، مؤسس شركة أوراكل البالغ من العمر 81 عامًا، إذ هبطت ثروته من 400 مليار دولار في سبتمبر الماضي إلى نحو 220 مليار دولار حاليًا، عقب تراجع حاد في سهم الشركة.

وتعتمد ثروة ماسك بشكل أساسي على حصته البالغة 38% في سبيس إكس، إلى جانب امتلاكه نحو 11% من أسهم "تسلا"، فضلًا عن استثماراته في عدد من الشركات الناشئة الأخرى.

وشهدت شركة سبيس إكس أسوأ جلسة تداول لها يوم الاثنين ، وذلك منذ إدراجها مؤخرًا، بعدما تراجعت أسهمها بنسبة 16.4%، عقب إعلانها عن خطط لإصدار أول سندات ذات تصنيف استثماري، في إطار سعيها لجمع ما لا يقل عن 20 مليار دولار لتمويل توسعاتها في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويُعد هذا الطرح جزءًا من سلسلة عمليات لجمع التمويل، والتي أثارت مخاوف متزايدة بشأن قدرة كبرى الشركات العالمية على تلبية متطلبات الإنفاق الضخمة المرتبطة بتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، أعلنت سبيس إكس أمس / الاثنين/ أنها تمتلك سيولة نقدية تتجاوز 100 مليار دولار، في محاولة لطمأنة الأسواق بشأن مركزها المالي وقدرتها على مواصلة خططها التوسعية.

وأغلقت أسهم شركة سبيس إكس عند مستوى 154 دولارًا مساء /الاثنين/، وهو مستوى لا يزال أعلى من سعرها البالغ 135 دولارًا عند طرحها للاكتتاب العام الأولي.

ومع ذلك، بدأت موجة الحماس المحيطة بأسهم الذكاء الاصطناعي وطرح أسهم الشركة تُظهر مؤشرات على التراجع في أسواق المال.

وفي هذا السياق، انخفض مؤشر ناسداك في نيويورك بنسبة 1.3% يوم الاثنين، متأثرًا بتراجع أسهم كبرى الشركات التقنية، حيث هبط سهم ألفابت بنسبة 5%، وسهم أمازون بنسبة 4.8%.

كما شهدت الأسواق الآسيوية اضطرابات ملحوظة، إذ توقفت التداولات صباح الثلاثاء على مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي الرئيسي بعد موجة بيع قوية في أسهم شركات رقائق الذكاء الاصطناعي، ما أدى إلى تراجع المؤشر بنسبة 10%.

وفي اليابان، انخفض مؤشر نيكاي بنسبة 3.6% اليوم /الثلاثاء/، بينما سجلت العقود الآجلة في الأسواق الأمريكية تراجعات حادة قبيل افتتاح جلسة التداول.

إيلون ماسك أغنى رجل في العالم أكبر خسارة في ثروته الشخصية تراجع حاد في قيمة شركة سبيس إكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم خلدون حلمي

استولى على 3.7 مليار دولار.. تركيا تسلم أمريكا متهما في أكبر عملية احتيال بالتاريخ

الدواجن

الكيلو يبدأ من 40 جنيهًا بالمزرعة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

الذهب

الحق اشتري.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة وعيار 21 ينخفض لأقل من 6 آلاف جنيه

إجازة

الثلاثاء أم الخميس؟.. موعد إجازة 30 يونيو 2026 للقطاعين الحكومي والخاص

انتصار

بعد ظهورها المفاجئ.. هل ارتدت الفنانة انتصار الحجاب؟

اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

انخفاض الفراخ البيضاء والبانيه.. أسعار الدواجن في الأسواق الآن

منتخب مصر

عمرو سلامة بعد فوز المنتخب: كل اللاعبين أبطال ماعدا واحد

موعد صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادة الجديدة

ترشيحاتنا

حمزة عبد الكريم

هانز فليك منحه الفرصة.. برشلونة يكافئ حمزة عبد الكريم بعقد طويل الأمد

أشرف العربي

رئيس معهد التخطيط القومي يلتقي دارسي برنامج الماجستير المهني الرقمي في المتابعة والتقييم

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

بالتعاون مع الصندوق السيادي.. وزير الاستثمار: إطلاق صناديق لدعم الصناعة والمواهب الرياضية

بالصور

ساندوتشات الكفتة البيتي بطعم المطاعم.. وصفة اقتصادية مثالية للنادي والمصيف والرحلات الصيفية

ساندوتش الكفتة
ساندوتش الكفتة
ساندوتش الكفتة

أكلة اقتصادية تشبع الأسرة كلها.. طريقة عمل المسقعة بدون لحمة

أكلة اقتصادية تشبع الأسرة كلها.. طريقة عمل المسقعة بدون لحمة بطعم لا يقاوم وميزانية آخر الشهر
أكلة اقتصادية تشبع الأسرة كلها.. طريقة عمل المسقعة بدون لحمة بطعم لا يقاوم وميزانية آخر الشهر
أكلة اقتصادية تشبع الأسرة كلها.. طريقة عمل المسقعة بدون لحمة بطعم لا يقاوم وميزانية آخر الشهر

ليست مسألة حظ.. 5 عادات يتشاركها الأثرياء قد تقربك من تحقيق الاستقلال المالي

ليست مسألة حظ.. 5 عادات يتشاركها الأثرياء قد تقربك من تحقيق الاستقلال المالي
ليست مسألة حظ.. 5 عادات يتشاركها الأثرياء قد تقربك من تحقيق الاستقلال المالي
ليست مسألة حظ.. 5 عادات يتشاركها الأثرياء قد تقربك من تحقيق الاستقلال المالي

سيارة تسلا "الآلية" تقتحم منزل سيدة وتنهي حياتها

تسلا
تسلا
تسلا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : في قمة دول السبع .. مصر ودبلوماسية حل الأزمات

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

المزيد