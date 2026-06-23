بعد أقل من عام على تولي منصبها.. استقالة رئيسة وزراء ليتوانيا

استقالت رئيسة وزراء ليتوانيا، إنجا روجينين، تحت ضغط من زملائها في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وذلك بعد أقل من عام من توليها منصبها، مما يمهد الطريق أمام زعيم حزبي لخلافتها بعد انهيار ائتلاف حاكم بصورة جزئية.

وقالت وكالة “بلومبرج” للأنباء، اليوم الثلاثاء، إن ميندوجاس سينكيفيتشوس 42 عاما عمدة مدينة يونافا، كان قد أعلن الأسبوع الماضي عن ترشحه لرئاسة الوزراء، بعد أن شكّل ائتلافا ثلاثيا جديدا مع اتحاد الفلاحين والخضر وحزب “من أجل ليتوانيا”، وضمن 75 مقعدا في البرلمان من أصل 141.

وسيؤدي رحيل روجينين إلى تولي ثالث رئيس وزراء من الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ليتوانيا في غضون أقل من عامين، وذلك في ابتعاد حاد عن تقاليد الاستقرار السياسي التي شهدتها البلاد مؤخرا، حيث أتم جميع رؤساء الحكومات فترة ولايتهم كاملة منذ عام 2008.

من جانبها، قالت روجينين خلال الاجتماع الأخير لمجلس وزرائها: “إنه يوم صعب، لقد اتخذنا خلال هذه الفترة العديد من القرارات الصعبة”.