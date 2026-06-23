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القاهرة وجهتنا الأكبر في أفريقيا.. الهيئة البريطانية تعلن زيادة استثماراتها في مصر
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القاهرة وجهتنا الأكبر في أفريقيا.. الهيئة البريطانية تعلن زيادة استثماراتها في مصر

الهيئة البريطانية للاستثمار
الهيئة البريطانية للاستثمار
محمد على

قال الرئيس التنفيذي للهيئة البريطانية للاستثمار الدولي- هيئة حكومية بريطانية لتمويل مشاريع التنمية الخارجية-، لوكالة رويترز، إنها تخطط لزيادة استثماراتها في مصر.


تستثمر الهيئة، التي تقتصر استثماراتها على القطاع الخاص،  لافتة أن استثماراتها التراكمية وصلت إلى ما يقرب من 1.3 مليار دولار منذ دخولها السوق المصري في عام 2012.

وصرح الرئيس التنفيذي، ليزلي ماسدورب، في مقابلة: "مصر هي أكبر استثماراتنا في القارة الأفريقية، وهذا أمر مقصود".

وقال: "سنزيد من نشاطنا الاستثماري في مصر".

انصبت التزامات مبادرة البنية التحتية الحيوية السابقة في مصر بشكل رئيسي على تمويل مشاريع المناخ، بما في ذلك أكثر من 300 مليون دولار أمريكي لإنشاء مزرعة رياح بقدرة 1.1 جيجاوات في خليج السويس، ومنشأة لتخزين الطاقة الشمسية والبطاريات بالتعاون مع شركة سكاتيك النرويجية.

أعلنت مبادرة البنية التحتية الحيوية أنها تهدف إلى استثمار 5 مليارات جنيه إسترليني (6.61 مليار دولار أمريكي) في أفريقيا على مدى خمس سنوات، و 4 مليارات جنيه إسترليني إضافية من المستثمرين من القطاع الخاص.

وقد اتخذت مصر خطوات لاستعادة الثقة في إطار برنامج صندوق النقد الدولي البالغ 8 مليارات دولار، حيث اعتمدت سعر صرف مرنًا.

وأشاد ماسدورب بتحرير مصر لسعر الصرف في عام 2024 باعتباره تحولًا هيكليًا مستدامًا. ومع ذلك، أكد أن تحقيق تكافؤ اقتصادي أوضح بين القطاعين العام والخاص من شأنه أن يعزز ثقة المستثمرين.
 

مصر خليج السويس هيئة البريطانية للاستثمار الدولي الخارجية 13 مليار دولار نشاطنا الاستثماري

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