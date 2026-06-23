كندا: مقتل ثلاثة أشخاص فى إطلاق نار بحى يهودي بمونتريال

أعلنت الشرطة الكندية مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم شرطي والمشتبه به، في إطلاق نار بحي يهودي في مونتريال يوم أمس الإثنين بالإضافة إلى إصابة شرطية بجروح.

ونقل راديو كندا الدولى عن الشرطة قولها، إن القتيل الثالث من سكان حي كوت دي نيج في غرب المدينة، دون الإدلاء بأي معلومات حول ملابسات إطلاق النار أو دوافع المشتبه به فيما أوضح قائد شرطة مونتريال، فادي داجر، في مؤتمر صحفي، أن المشتبه به، وهو الوحيد المعروف حتى الآن، "قتل رميا بالرصاص".

ومن جانبه قال وزير الأمن الداخلي في كيبيك، إيان لافرينيير، لراديو كندا: "حتى الآن، لا نعرف الدافع وراء كل هذا".

بينما أعرب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني على موقع التواصل الاجتماعى "إكس" "صدمته وحزنه الشديدين لمقتل شرطي ومدني وإصابة آخرين في حادث إطلاق نار في مونتريال"، مضيفًا أنه "أعرب عن امتنانه" لـ"رجال الشرطة الشجعان".

وانتشرت قوات أمنية كبيرة في هذا الحي السكني غرب مونتريال، الذي يضم العديد من المحلات التجارية والمطاعم اليهودية.