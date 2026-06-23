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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مشاورات عمانية إيرانية بشأن تنظيم الملاحة في المضيق وورقة واشنطن وطهران

سلطان عُمان يستقبل وفد إيران في مسقط
سلطان عُمان يستقبل وفد إيران في مسقط
الديب أبوعلي

تُجري سلطنة عُمان وإيران مشاورات دبلوماسية مكثفة لتنظيم وإدارة الملاحة في مضيق هرمز وفقاً للقانون الدولي، مع التأكيد على الالتزام بضمان المرور الآمن للسفن، والتفاهمات بين طهران وواشنطن.

وفي إطار هذه المشاورات المستمرة، استقبل السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، وفداً إيرانياً ضم كل من، الدكتور محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإيراني والدكتور عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني.

وجرى خلال المقابلة التطرق إلى مستجدات المفاوضات الإيرانية – الأمريكية؛ حيث استمع سلطان عُمان لإيضاحات الجانب الإيراني حيالها، بمختلف مساراتها، مُعربًا عن دعمه وأمنياته لهذه المفاوضات بالتوفيق والنجاح وصولًا إلى تسوية سلمية ونهائية لكافة الملفات العالقة وفي مقدّمتها استئناف وانسياب حركة وسلامة الملاحة عبر مضيق هرمز والملف النووي وغيرها من القضايا والتحديات ذات الصلة.

مباحثات عمانية إيرانية في مسقط 

وقد أجرى وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، مناقشات مثمرة مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بشأن مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، لا سيما البند المتعلق بمضيق هرمز.

وأسفرت المباحثات العُمانية الإيرانية، عن تأكيد مشترك على الالتزام بالقانون الدولي وضمان المرور الحر والآمن دون تحصيل رسوم. 

وذكرت وزارة الخارجية العُمانية، أن البوسعيدي وقاليباف أكدا خلال اللقاء أهمية توظيف الدبلوماسية الراهنة لدعم مساعي السلام، بما يحفظ أمن المنطقة وسلامة الملاحة بمضيق هرمز والممرات الدولية.

وأشارت إلى أنه جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون وحسن الجوار بين عُمان وإيران، وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في المنطقة. وتُعد سلطنة عُمان ركيزة أساسية في أمن المضيق نظراً لأن الممر الملاحي الدولي للسفن يقع ضمن مياهها الإقليمية

وقال قاليباف، في منشور على "تليجرام"، إنه سيناقش في سلطنة عمان "تعزيز التعاون الثنائي والجهود المشتركة لترسيخ الترتيبات الإيرانية الخاصة بإدارة مضيق هرمز".

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