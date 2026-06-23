شهيد وجريحان إثر إطلاق القوات الإسرائيلية النار على مواطنين بلبنان

أفادت الأنباء بقيام القوات الإسرائيلية بإطلاق النار باتجاه مواطنين في حي الدير ببلدة النبطية الفوقا جنوبي لبنان، في استمرار للخروقات الصهيونية ضد لبنان.

كما قال الدفاع المدني بجنوب لبنان بوقوع ضحايا جدد نتيجة هجمات وقصف الاحتلال الذي لم يخمد رغم تراجع وتيرته العنيفة.

وذكر الدفاع المدني بارتقاء شهيد وجريحان إثر إطلاق القوات الإسرائيلية النار على مواطنين بالنبطية الفوقا.





وتوقفت الغارات الجوية الإسرائيلية على الضواحي الجنوبية لبيروت إلى حد كبير، لكن القتال العنيف يستمر في جنوب لبنان مع توغل القوات الإسرائيلية في القرى اللبنانية.

وأعلنت الولايات المتحدة عن مبادرة جديدة لوقف إطلاق النار في أوائل يونيو، كجزء من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية، لكنها كانت مشروطة بوقف حزب الله لإطلاق النار، وهو ما رفضه الحزب.

يتوقع حزب الله أن تطالب إيران بانسحاب إسرائيلي في إطار مفاوضاته مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق نهائي، ويقول إن على الحكومة اللبنانية أن تراهن على هذا المسار بدلاً من المفاوضات المباشرة.

