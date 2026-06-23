شاهد.. حريق هائل في مدينة أمريكية تستضيف مباريات كأس العالم

تم الإبلاغ عن نشوب حريق هائل في جنوب شرق هيوستن في تكساس بعد ظهر يوم الاثنين، بتوقيت الولايات المتحدة، مما أدى إلى تصاعد الدخان لمسافات طويلة عبر المدينة.

وبحسب شهود العيان، أمكن رؤية عمود الدخان الكثيف على مسافات بعيدة.

وبحسب شبكة إيه بي سي، أعلنت إدارة إطفاء هيوستن أن فرق الإطفاء ستواصل مكافحة النيران الناجمة عن حريق الإطارات في جنوب شرق هيوستن اليوم الثلاثاء وحتى ساعات الليل.

قال مسؤولو الإطفاء إن الوحدات موجودة في مكان الحادث منذ الساعة 2:50 مساءً بالتوقيت المحلي.



ووفقًا لإدارة الإطفاء في هيوستن، يوجد حوالي 200 رجل إطفاء في مكان الحادث.

واندلع الحريق الهائل في جنوب شرق هيوستن وهي المكان الذي يستضيف مباريات في كأس العالم.

ورصدت كاميرات نظام النقل الجوي "هيوستن ترانستار" عمود الدخان الكثيف، جنوب قناة السفن مباشرةً. وبحسب رئيس إدارة إطفاء هيوستن، توماس مونوز، فقد تلقوا بلاغاً بعد الساعة 2:45 مساءً بقليل في منشأة لإعادة التدوير.

وأفاد المسؤولون أن ما يبدو أنه كومة كبيرة من الإطارات، بالإضافة إلى بعض المخلفات، تحترق في الموقع.